«Вот подлость какая!»: Аверин похудел на 20 кг ради постановки Лазарева
Звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин готовится к новой роли в спектакле «Предложение», постановку которого осуществляет Александр Лазарев. За основу взята пьеса Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Об этом сообщает «КП».
Коллега актёра, Ольга Богданова, рассказала, что ради роли Аверин сбросил около 20 килограммов.
«Я ни на грамм не похудела. А Максим похудел на 20 килограммов! Ради этой роли. Вот ведь подлость какая!» — поделилась актриса.Судя по публикациям самого Максима в соцсетях, эффект похудения выглядит умеренно, и радикального преображения на последних кадрах пока не заметно. Тем не менее, актёр подчеркнул серьёзный настрой на подготовку к спектаклю и готовность полностью погрузиться в роль.