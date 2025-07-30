«Никакого ИИ c фотошопом»: 60-летняя Алена Апина показала подтянутую фигуру в купальнике — фото

30 июля 2025, 04:38

60-летняя певица Алена Апина выложила снимок в купальнике на фоне морских брызг

Алена Апина (Фото: Instagram* @neapina)

Певице Алёне Апиной в конце августа исполнится 61 год, однако она продолжает поражать фанатов хорошей фигурой. Звезда на днях поделилась фото в бикини, которое вызвало волну поддержки и похвалы от подписчиков. Певица уверяет, что новые кадры аутентичные. Ей нет смысла пытаться себя приукрасить, ведь она уже довольна своим внешним видом.