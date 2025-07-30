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«Никакого ИИ c фотошопом»: 60-летняя Алена Апина показала подтянутую фигуру в купальнике — фото

60-летняя певица Алена Апина выложила снимок в купальнике на фоне морских брызг
Алена Апина (Фото: Instagram* @neapina)

Певице Алёне Апиной в конце августа исполнится 61 год, однако она продолжает поражать фанатов хорошей фигурой. Звезда на днях поделилась фото в бикини, которое вызвало волну поддержки и похвалы от подписчиков. Певица уверяет, что новые кадры аутентичные. Ей нет смысла пытаться себя приукрасить, ведь она уже довольна своим внешним видом.



На кадрах с отдыха Апина позирует в морских брызгах, напоминая Афродиту. Разумеется, от возраста не убежать, но фотограф поймал идеальный момент и выбрал хороший ракурс. Певица это оценила, поблагодарив за замечательный снимок. Искусственный интеллект или фотошоп не использовались — только море, солнце и заряд летнего настроения.

Алена Апина (Фото: Instagram* @neapina)
Попытки редактировать фото искусственным образом Апина назвала «глупостями». Известно, что в свое время певица обращалась к возможностям пластической хирургии.

Артистка признавалась в процедурах по коррекции овала лица и удалению второго подбородка. Кроме того, специалисты эстетической медицины уменьшили талию Алёны, а в её бёдра и ягодицы добавили объём.

Однако свою текущую фигуру звезда поддерживает собственными усилиями, не желая запускать тело и здоровье.

*Деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

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Мария Моисеева

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