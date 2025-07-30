«Сам все приготовил»: Лиана Шульгина похвасталась кулинарными навыками сына Валерии

30 июля 2025, 02:11

Сын Валерии обрадовал дома свою жену Лиану Шульгину аппетитным блюдом

Лиана Шульгина (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Лиана Шульгина расхвалила в личном блоге кулинарные таланты мужа Арсения. Блогерша выложила кадры с аппетитным блюдом, которое встретило ее дома после мероприятия.





Сын певицы Валерии приготовил довольно сложные бутерброды с мясом для своей любимой. Лиана назвала супруга настоящим золотом, восхищаясь его стараниями, чтобы порадовать ее. Она не раз отмечала, что ей повезло с чутким и любвеобильным мужчиной, который «понимает все без слов». Подписчики Лиану в таком суждении поддерживают.





«Прихожу домой с мероприятия, а тут — посмотрите! Он сам все приготовил, абсолютно все: запек чеснок, обжарил лук, все нарезал, пожарил мясо!», — тепло заявила девушка.