«Сам все приготовил»: Лиана Шульгина похвасталась кулинарными навыками сына Валерии
Сын Валерии обрадовал дома свою жену Лиану Шульгину аппетитным блюдом
Лиана Шульгина расхвалила в личном блоге кулинарные таланты мужа Арсения. Блогерша выложила кадры с аппетитным блюдом, которое встретило ее дома после мероприятия.
Сын певицы Валерии приготовил довольно сложные бутерброды с мясом для своей любимой. Лиана назвала супруга настоящим золотом, восхищаясь его стараниями, чтобы порадовать ее. Она не раз отмечала, что ей повезло с чутким и любвеобильным мужчиной, который «понимает все без слов». Подписчики Лиану в таком суждении поддерживают.
«Прихожу домой с мероприятия, а тут — посмотрите! Он сам все приготовил, абсолютно все: запек чеснок, обжарил лук, все нарезал, пожарил мясо!», — тепло заявила девушка.Однако не все подписчики разделили ее энтузиазм. Конечно, Арсения все еще похвалили, но некоторые комментаторы посчитали, что такие кулинарные навыки — обычное дело для мужчины, и перехваливать его не стоит. Если отношения гармоничные и равные, то ожидаемо, что роли «на кухне» между мужчиной и женщиной в современности будут чередоваться.
Ранее Лиана делилась семейными трудностями, рассказывая, как их дочь Селин тяжело приняла рождение младшего брата Мирона. Девочка даже просила отдать малыша в детский дом. Теперь же она полюбила его и превратилась в отличную помощницу для мамы, когда надо присмотреть за ребенком.
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