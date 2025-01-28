«Никакого спорта!»: Молодая жена Петросяна раскрыла тайну своего похудения

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
На Мальдивах, где молодая жена 79-летнего комика Евгения Петросяна сейчас отдыхает вместе с супругом, она часто фотографируется в разных нарядах, в основном — коротких и приталенных. Оказывается, быстро прийти в такую прекрасную форму после вторых родов Татьяне Брухуновой помогли врачи.
Об этом она сама рассказала в своём блоге. Ещё осенью женщина жаловалась на лишние 15 килограммов, от которых никак не могла избавиться. Сейчас Татьяна вполне довольна тем, как она выглядит, пользователи Сети могут с ней согласиться. Брухунова не стала скрывать, что вернуться в хорошую форму ей помогли медики.
Жена юмориста даже перечислила «этих людей»: эндокринолог, гастроэнтеролог, гинеколог невролог. Что характерно, диетолога в этом списке нет. По признанию Татьяны, она не слишком доверяет разнообразным диетам, особенно замешанным на спорте фитнесе.
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«Это мой путь к здоровью. Очень рада, что за год эти люди вернули меня в привычную форму», — написала знаток моды скандалистка.
Жена юмориста даже перечислила «этих людей»: эндокринолог, гастроэнтеролог, гинеколог невролог. Что характерно, диетолога в этом списке нет. По признанию Татьяны, она не слишком доверяет разнообразным диетам, особенно замешанным на спорте фитнесе.
«Вообще ненавижу спорт!» — категорично заявила спутница Петросяна.Она уверена, что смогла вновь обрести стройную фигуру, когда наладились все обменные процессы в таком хрупком и ранимом женском организме.
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Александр Бойцов