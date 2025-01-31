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«Никакой чести у этих людей нет!»: Пластическая операция изуродовала лицо и жизнь участницы конкурсов красоты Юлии Тарасевич. Как сейчас живет жертва хирурга?

Юлия Тарасевич (Фото: соцсети)

Юлия Тарасевич (Фото: соцсети)

Юлия Тарасевич, участница конкурсов красоты из Сочи, пережила настоящий кошмар в 2020 году. В погоне за идеальной внешностью она решилась на пластическую операцию, но столкнулась с серьезными осложнениями, которые изменили её жизнь навсегда. И все же, несмотря на трудности, Юлия нашла в себе силы двигаться дальше.
Юлия всегда была миловидной, красивой девушкой. То, что сотворил с ней хирург, заслуживает серьезного наказания — однако суд в Сочи, признавший факт существования хирургической ошибки, решил не наказывать врача Андрея Комарова.

Юлия Тарасевич до пластической операции (Фото: соцсети)



«В связи с истечением сроков давности, Комаров освобожден от назначенного наказания», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В 2020 году Юлия обратилась в клинику в Краснодаре, чтобы подтянуть овал лица. Но что-то пошло не так: после операции начались некроз тканей, сильная деформация лица и проблемы с мимикой.

«Я надеюсь, что хирургам, которые изуродовали меня, вернется сполна их деяние! Хотя, надеюсь, придет время и я смогу их простить за халатность, цинизм, равнодушие! (...) Меня спасает от испуганных взглядов людей только маска. Сегодня я сделала первую сложную операцию по реконструкции. Надеюсь скоро, у меня получится снова улыбнуться», — делилась Тарасевич в соцсетях в 2021 году.
Юлия Тарасевич через год после операции (Фото: соцсети)

Прошло уже несколько лет с момента трагедии и начала реабилитации. Благодаря усилиям других хирургов Юлии удалось частично восстановить лицо. Однако старой красоты не вернуть.

«По моему делу мне присудили 5 миллионов в качестве морального вреда, но я уверена, что клиника будет вести себя так же, как себя раньше. Никакой ответственности, совести, чести у этих людей нет», — признавалась она с болью.

Юлия Тарасевич с дочкой (Фото: соцсети)

Несмотря на это, Юлия старается жить дальше. Она вновь участвует в фотосессиях, хотя теперь ей приходится привыкать к новому образу.

Тарасевич избегает улыбаться, ищет новые ракурсы, которые позволяют передать положительный настрой, не привлекая лишнего внимания ко рту. И вообще, появился достойный повод для радости: недавно дочка Юлии вышла замуж.

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#хирург
#египет
#операции
#маска
«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
​Антон Беляев шуточно сравнил себя с другими наставниками нового сезона «Голоса»
31 января 2025, 06:23

Антон Беляев (Фото: соцсети)

Оперная дива Хибла Герзмава присоединяется к команде наставников «Голоса», состоящей из Полины Гагариной, Басты и Антона Беляев. Шоу возвращается в эфир Первого канала, обещая зрителям море эмоций и сюрпризов, сообщает «СтарХит».
Для Полины Гагариной новый сезон «Голоса» станет юбилейным. Она давно покорила сердца миллионов как одна из главных поп-див страны, но и Баста не уступает ей в популярности. Он — легенда российского рэпа, чье имя уже стало синонимом успеха.

А вот Сергей Шнуров в проекте не появится. Певец заявил, что больше не видит себя в роли наставника, поскольку хочет отдаться личному творчеству.

Продюсеры «Голоса» на этот раз также собираются ввести новый формат оценки, пригласив в жюри оперную певицу. Хибла Герзмава, которая в последние годы активно блистала на сцене, теперь попробует свои силы в новой роли на популярном телевизионном проекте.

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Герзмава отмечала, что самой важной задачей на ее взгляд является развитие гибкости голоса и способности чувствовать музыку.

Хибла Герзмава (Фото: соцсети)

Но, конечно, очень «тесную» связь с «Голосом» из команды наставников имеет Антон Беляев. Благодаря проекту ему удалось запомниться широкой аудитории, получить признание. Карьера вышла на иной уровень, Беляев, как известно, стал продюсером. Теперь помогает другим раскрывать свой талант.

«Я не классная певица, не знаменитый рэпер, не оперная дива. Просто занимаюсь производством музыки, что самому очень нравится и, надеюсь, приносит пользу участникам проекта», – приводит слова Беляева «СтарХит».
Новый сезон «Голоса» сохранит последние обновления в правилах. Кнопки блокировки снова позволят наставникам устраивать баталии по сильнейшим участникам, соперничая за понравившихся исполнителей. Разумеется, первый этап с его главной «фишкой» — слепым прослушиванием, где конкурсанты показывают умения одним лишь голосом, — останется неизменным.

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ABC News: жена экс-фигуриста Кирсанова сказала о его гибели при крушении в Вашингтоне
31 января 2025, 04:53

Александр Кирсанов с юными фигуристами Шоном Кеем и Анджелой Янг (Фото: соцсети)

В смертельной авиакатастрофе в Вашингтоне, которая случилась 30 января 2025 года, погибло огромное количество людей. Среди них – бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США. На момент смерти ему было всего 46 лет. Жена Кирсанова, Наталья Гудина, поделилась своим горем с ABC News, подтверждая гибель супруга.
«Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», – с болью сказала Наталья.
На борту самолета находилось множество спортсменов, а также их родственники и тренеры. Гудина рассказала, что она с мужем сами тоже проводили на рейс молодых фигуристов — своих учеников. Один из супругов должен был полететь с ребятами, и отправился Александр.

«Возвращались домой после участия в Национальном лагере развития, проводившегося совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас», — заявила пресс-служба Федерации фигурного катания США ранее.
В числе трагично погибших также значатся чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, и тренер Инна Волянская. Все они ранее проживали на территории РФ.

Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
Очевидцы вспоминают, как перед крушением раздались два громких хлопка. Звучи были странные, по мнению местных жителей, «необычные». Военные вертолеты на регулярной основе летают вблизи аэропорта, где произошла авиакатастрофа после попытки пассажирского борта сесть в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, так как на них перевозят политиков, поэтому очевидцам было, с чем сравнить.

Причины трагедии все еще выясняются.

Мир фигурного катания и спорта скорбит. Жизни многих талантливых людей оборвались слишком рано.

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«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына
Семья Никиты Михалкова сходила в церковь крестить правнука режиссера =
31 января 2025, 03:42

Семья Никиты Михалкова с малышом (Фото: соцсети)

Осенью прошлого года в семье Никиты Михалкова случилось пополнение — его внучка впервые стала мамой. На днях Наталья Степаненко и ее супруг Артем крестили своего первенца Михаила. Событие собрало близких и стало настоящим торжеством для всей семьи.
Жена Никиты Сергеевича, Татьяна Михалкова, поделилась новостью в социальных сетях, признавшись, что не все родственники смогли присутствовать, но значимость момента от этого не уменьшилась.

«Радостное событие! Крещение правнука Михаила. Сына Натальи и Артема. К этому событию все близкие и родные подошли ответственно», — написала она в посте с фотографиями и видео на платформе Instagram*.
Напомним, Наталья впервые стала мамой в ноябре 2024 года, но долгое время не делилась кадрами с малышом, показывала только бирку с датой рождения и весом ребенка. Но, кажется, молодая семья готова чаще радовать поклонников теплыми семейными снимками.

Никита и Татьяна Михалковы с правнуком (Фото: соцсети)

На крестинах присутствовал и отец Натальи, Артем Михалков, вместе с женой Дарьей Баженовой. Их роман начинался случайно – знакомство произошло в кафе, разгорелся взаимный интерес.

«Она сразу показалась мне очень эффектной, симпатичной. (...) Я не думал в тот момент, что это надолго. Теперь понимаю — она мой талисман», — говорил Артем в программе «Судьба человека».
Кстати, Наталья — дочь Артема от первого брака, который распался в 2013 году. Тогда девочка узнала о разводе родителей из газеты, что стало для нее большим потрясением.

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#семья
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В 78 года скончалась известная британская певица Марианна Фэйтфулл, исполнительница хита «As Tears Go By»
DailyMail: в 78 лет ушла из жизни британская певица и актриса Марианна Фэйтфулл
30 января 2025, 23:51

Марианна Фэйтфулл (Фото: скриншот интервью в личных соцсетях певицы)

Британская певица и актриса Марианна Фэйтфулл скончалась в возрасте 78 лет, пишет DailyMail. Она ушла из жизни в Лондоне в окружении близких.
«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фейтфулл. Марианна мирно ушла из жизни сегодня в Лондоне в окружении любящей семьи», — передает издание слова представителя певицы.
Фэйтфулл прославилась в 1960-х. Она начала музыкальную карьеру после того, как была замечена менеджером The Rolling Stones Эндрю Лугом Олдэмом. Первый хит Марианны «As Tears Go By» был написан Миком Джаггером и Китом Ричардсом, а последовавшие синглы, включая «Come And Stay With Me» и «Summer Nights», закрепили её успех.

В конце 60-х она встречалась с Джаггером, а после их разрыва столкнулась с тяжёлым периодом жизни, оказавшись на улице из-за наркотической зависимости. Однако в 1979 году она триумфально вернулась с альбомом «Broken English», который стал классикой. Позднее певица перешла к джазу и блюзу. В 2021-м году её последней работой стала «She Walks In Beauty».

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Русская девушка Джонни Деппа вернулась на родину, но продолжает поддерживать с ним связь
Фэйтфулл также снималась в кино, в том числе в «Девушке на мотоцикле» (1968) и фильме «Ирина Палм сделает это лучше» (2007). В 2006 году Марианна поборола рак груди.

«Я не осознавала, сколько у меня настоящих друзей. Чувствую себя такой счастливой и любимой, и благодарю всех за добрые мысли», — делилась Марианна после тяжелой болезни.
После известия о её смерти поклонники и знаменитости выражают соболезнования. Джоан Роулинг назвала альбом Фэйтфулл одним из своих любимых. Фанаты отмечают, что её влияние на историю The Rolling Stones и всей британской сцены невозможно переоценить.


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«Оборванец и нищеброд»: Волочкова об Иване Сухове

Игорь Николаев купил новое жилье за рубежом

Мария и Павел Погребняк опубликовали трогательное видео с 18-летним сыном
#кино
#творчество
#певица
#актриса
#рак
#музыка
#великобритания
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Игорь Николаев купил новое жилье за рубежом
Николаев продал жилье в США и купил в ОАЭ
30 января 2025, 22:19

Игорь Николаев (Фото: соцсети)

Певец и композитор Игорь Николаев продал одну из квартир в США, поэтому теперь зимует в Дубае Арабских Эмиратов. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на коллегу Николаева по цеху Анну Калашникову.
«Игорь присмотрел недвижимость в Дубае. Я это знаю от своего риелтора, поскольку тоже недавно получила ключи от своей новой квартиры», — прокомментировала она.
Информацию о покупке новой квартиры подтвердил в том числе и промоутер Сергей Лавров. Он подчеркнул, что элитная недвижимость в ОАЭ за год подорожала в среднем на три миллиона рублей.

По разным источникам, вторую квартиру в Майами Николаев тоже продал или же подарил своей дочке Юлии.

Перед этим сообщалось, какое видео опубликовала в соцсетях модель Мария Погребняк.

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#жильё
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#оаэ
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Мария и Павел Погребняк опубликовали трогательное видео с 18-летним сыном
30 января 2025, 21:57

Мария Погребняк (Фото: соцсети)

Трогательные семейные видеокадры с 18-летним сыном Артемом продемонстрировали модель Мария Погребняк и ее экс-муж-футболист Павел. Запись опубликована в соцсети звезды подиума.
Пара развелась без скандалов в прошлом году после 17-летнего брачного союза. Расстались знаменитости без скандалов и в хороших отношениях. Накануне их отпрыск стал совершеннолетним.

В начале видео маленький ребенок, изображающий Артема, сидит между Павлом и Марией, а уже спустя считанные секунды семейство словно переносится в настоящее.

«Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже!» — говорит звездный сын.
Затем семья уже в ресторане, где с ними их близкие и друзья.

Ранее сообщалось, что сказала Волочкова о многоженце Иване Сухове.

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«Оборванец и нищеброд»: Волочкова об Иване Сухове
Волочкова назвала Ивана Сухова, у которого 30 детей, оборванцем и нищебродом
30 января 2025, 21:34

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова высказалась об Иване Сухове, у которого 30 детей. Как пишет Starhit, балерина не понимает, что притягивает женщин к таким, как Сухов. У мужчины 12 возлюбленных.
«Вы хотите личное счастье, но при этом видите его в постели с другой женщиной. Изначально какие у вас были договоренности? Вас привлекло, что у него много детей. А не думали, хватит ли у него на всех времени и внимания? Сейчас есть богатые мужчины, у которых несколько жен — не понимаю, как они справляются. Но этим женщинам важно, что у спутника есть деньги. А здесь какой-то оборванец и нищеброд», — сказала Волочкова.
Российскую общественность всерьез волнует история Ивана Сухова. Мужчина считает, что он — хороший семьянин. Дочь Сухова Алиса Теплякова прославилась, поступив в МГУ в девятилетнем возрасте.

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Фельдшер Дарья Волокитина рассказала, как ее били в квартире во время вызова
30 января 2025, 20:06

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фельдшер Дарья Волокитина рассказала о том, как ее удерживали в квартире и били, когда она приехала на осмотр ребенка. Подробностями девушка поделилась в программе Андрея Малахова. По словам Волокитиной, когда она приехала на вызов, у нее были с собой бахилы. Однако хозяйка Мария, со слов Дарьи, заявила, что надевать их не надо. При этом, когда медик хотела осмотреть пациента, мать ребенка начала словесно конфликтовать.
Волокитина в свою очередь включила камеру, попросив прекратить конфликт. Такой поворот еще больше раззадорил Марию. В итоге началась потасовка. Фельдшера повалили на пол и били по телу, держа за волосы.

Девушке удалось вырваться, поэтому она позвонила заведующей и полицейским. При этом Волокитину, с ее слов, выпустили из квартиры только через полчаса, когда она пописала отказ от осмотра ребенка.

«Вызвала ее с самого утра, днем после обеда только пришла в грязной обуви, после чего я спокойно попросила: «Наденьте бахилы». Я встала, дернула ее за руку, была на взводе и сказала, что сейчас ударю. Она же сама начала меня отталкивать и после ударилась об дверной косяк», — рассказала Мария свою версию случившегося.
Перед этим стало известно, что модель Юлия Власова общается с Джонни Деппом.

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Брухунова озаботилась поисками нового мужа вместо Петросяна
Татьяна Брухунова ищет нового мужа вместо «дряхлого» Петросяна
30 января 2025, 20:03

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: соцсети)

35-летняя Татьяна Брухунова просматривает руководства по поиску богатых мужей. Некоторые пользователи сети посчитали, что Брухунова уже начала поиск состоятельного ухажера, ведь в текущем году Петросяну исполнится 80 лет.
Причиной подобных выводов стал тот факт, что Татьяна просматривает видео, в которых даются практические советы по знакомству и соблазнению состоятельных мужчин. Как сообщают пользователи, один из таких роликов супруга Петросяна лайкнула.

К удивлению общественности, сама Брухунова не стала вступать в конфликты со своими хейтерами.

Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года.

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