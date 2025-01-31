«Никакой чести у этих людей нет!»: Пластическая операция изуродовала лицо и жизнь участницы конкурсов красоты Юлии Тарасевич. Как сейчас живет жертва хирурга?

Юлия Тарасевич (Фото: соцсети)
Юлия Тарасевич, участница конкурсов красоты из Сочи, пережила настоящий кошмар в 2020 году. В погоне за идеальной внешностью она решилась на пластическую операцию, но столкнулась с серьезными осложнениями, которые изменили её жизнь навсегда. И все же, несмотря на трудности, Юлия нашла в себе силы двигаться дальше.
Юлия всегда была миловидной, красивой девушкой. То, что сотворил с ней хирург, заслуживает серьезного наказания — однако суд в Сочи, признавший факт существования хирургической ошибки, решил не наказывать врача Андрея Комарова.
Прошло уже несколько лет с момента трагедии и начала реабилитации. Благодаря усилиям других хирургов Юлии удалось частично восстановить лицо. Однако старой красоты не вернуть.
Несмотря на это, Юлия старается жить дальше. Она вновь участвует в фотосессиях, хотя теперь ей приходится привыкать к новому образу.
Тарасевич избегает улыбаться, ищет новые ракурсы, которые позволяют передать положительный настрой, не привлекая лишнего внимания ко рту. И вообще, появился достойный повод для радости: недавно дочка Юлии вышла замуж.
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Юлия Тарасевич до пластической операции (Фото: соцсети)
«В связи с истечением сроков давности, Комаров освобожден от назначенного наказания», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.В 2020 году Юлия обратилась в клинику в Краснодаре, чтобы подтянуть овал лица. Но что-то пошло не так: после операции начались некроз тканей, сильная деформация лица и проблемы с мимикой.
«Я надеюсь, что хирургам, которые изуродовали меня, вернется сполна их деяние! Хотя, надеюсь, придет время и я смогу их простить за халатность, цинизм, равнодушие! (...) Меня спасает от испуганных взглядов людей только маска. Сегодня я сделала первую сложную операцию по реконструкции. Надеюсь скоро, у меня получится снова улыбнуться», — делилась Тарасевич в соцсетях в 2021 году.
Юлия Тарасевич через год после операции (Фото: соцсети)
Прошло уже несколько лет с момента трагедии и начала реабилитации. Благодаря усилиям других хирургов Юлии удалось частично восстановить лицо. Однако старой красоты не вернуть.
«По моему делу мне присудили 5 миллионов в качестве морального вреда, но я уверена, что клиника будет вести себя так же, как себя раньше. Никакой ответственности, совести, чести у этих людей нет», — признавалась она с болью.
Юлия Тарасевич с дочкой (Фото: соцсети)
Несмотря на это, Юлия старается жить дальше. Она вновь участвует в фотосессиях, хотя теперь ей приходится привыкать к новому образу.
Тарасевич избегает улыбаться, ищет новые ракурсы, которые позволяют передать положительный настрой, не привлекая лишнего внимания ко рту. И вообще, появился достойный повод для радости: недавно дочка Юлии вышла замуж.
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Мария Моисеева