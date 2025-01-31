«Никакой чести у этих людей нет!»: Пластическая операция изуродовала лицо и жизнь участницы конкурсов красоты Юлии Тарасевич. Как сейчас живет жертва хирурга?

Фельдшер Дарья Волокитина рассказала о том, как ее удерживали в квартире и били, когда она приехала на осмотр ребенка. Подробностями девушка поделилась в программе Андрея Малахова. По словам Волокитиной, когда она приехала на вызов, у нее были с собой бахилы. Однако хозяйка Мария, со слов Дарьи, заявила, что надевать их не надо. При этом, когда медик хотела осмотреть пациента, мать ребенка начала словесно конфликтовать.