«Никакой экономии»: Аня Покров рассказала о планах и ожиданиях от свадьбы
Аня Покров активно готовится к свадьбе с Артуром Бабичем, которая состоится уже в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам блогерши, сначала пара проведёт скромную роспись, а уже в июне устроит пышное торжество для друзей и близких.
Покров призналась, что подготовка оказалась сложнее и дольше, чем она ожидала: нужно продумать множество деталей — от платья и колец до работы стилистов и визажистов. При этом она отметила, что пока сосредоточена на росписи, а к выбору свадебного платья ещё даже не приступала.
Блогерша подчеркнула, что не собирается экономить на празднике, так как считает свадьбу событием, которое бывает раз в жизни. По её мнению, всё должно быть организовано красиво и так, чтобы гости надолго запомнили этот день.
Также Аня добавила, что в качестве подарков предпочла бы получить деньги, и уточнила, что для гостей предусмотрен строгий дресс-код.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России