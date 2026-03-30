«Надо шею подтянуть»: Певица Жасмин рассказала об унизительном совете Киркорова

30 марта 2026, 20:47

Певица Жасмин рассказала о непрошенном совете Филиппа Киркорова подтянуть шею

Сара Шор (Фото: Instagram* @jasmin)

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) в эфире шоу «Ты не поверишь!» вспомнила об унизительном непрошенном совете от Филиппа Киркорова.





По словам артистки, неприятный инцидент произошёл на светском мероприятии. Жасмин сидела рядом с Киркоровым. В какой-то момент певец посмотрел на неё, затем встал и обратился к ней со словами: «Мне кажется, зайка, тебе надо шею подтянуть».

«Говорит: «Я сейчас пришлю тебе контакт своего человека», — добавила Сара.