«Надо шею подтянуть»: Певица Жасмин рассказала об унизительном совете Киркорова
Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) в эфире шоу «Ты не поверишь!» вспомнила об унизительном непрошенном совете от Филиппа Киркорова.
По словам артистки, неприятный инцидент произошёл на светском мероприятии. Жасмин сидела рядом с Киркоровым. В какой-то момент певец посмотрел на неё, затем встал и обратился к ней со словами: «Мне кажется, зайка, тебе надо шею подтянуть».
«Говорит: «Я сейчас пришлю тебе контакт своего человека», — добавила Сара.Певица отметила, что совет прозвучал неожиданно и поставил её в неловкое положение. Артистка пошутила, что после того случая готова расцарапать коллеге лицо. Однако она не стала уточнять, последовала ли она рекомендации Киркорова или проигнорировала её.
Ранее Филипп Киркоров избавился от квартиры, где жил с Аллой Пугачёвой.