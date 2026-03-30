Сидни Суини раскритиковали за роль Ким Новак: актрису сочли «слишком сексуализированной»

Ким Новак недовольна выбором Сидни Суини для байопика о своей жизни
Сидни Суини вновь оказалась в центре обсуждений — на этот раз из-за утверждения на роль легендарной актрисы 50-х Ким Новак в биографическом фильме «Скандал». Новая волна критики поднялась как в СМИ, так и среди коллег. Об этом сообщает The Times of London.



Сама Ким Новак, которой сейчас 93 года, отнеслась к кастингу скептически. По её мнению, Суини не подходит для этой роли, так как её экранный образ слишком сексуализирован.

Актриса также выразила опасения, что история её романа с джазовым музыкантом Сэмми Дэвисом-младшим может быть подана в излишне откровенном ключе.

Так, выбор Сидни Суини на главную роль вызвал неоднозначную реакцию и стал поводом для обсуждений среди поклонников кино.

