Сидни Суини раскритиковали за роль Ким Новак: актрису сочли «слишком сексуализированной»
Сидни Суини вновь оказалась в центре обсуждений — на этот раз из-за утверждения на роль легендарной актрисы 50-х Ким Новак в биографическом фильме «Скандал». Новая волна критики поднялась как в СМИ, так и среди коллег. Об этом сообщает The Times of London.
Сама Ким Новак, которой сейчас 93 года, отнеслась к кастингу скептически. По её мнению, Суини не подходит для этой роли, так как её экранный образ слишком сексуализирован.
Актриса также выразила опасения, что история её романа с джазовым музыкантом Сэмми Дэвисом-младшим может быть подана в излишне откровенном ключе.
Так, выбор Сидни Суини на главную роль вызвал неоднозначную реакцию и стал поводом для обсуждений среди поклонников кино.
