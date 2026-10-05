«Я не хочу над собой больше издеваться»: Анна Семенович отказалась от реалити-шоу

05 октября 2026, 22:57

Семенович больше не готова проходить жёсткие испытания ради съёмок в реалити

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

46-летняя Анна Семенович рассказала в соцсетях, почему не соглашается на предложения принять участие в реалити-шоу.





По словам певицы, приглашения поступают регулярно, однако сейчас она предпочитает привычный комфорт и не хочет подвергать себя лишнему стрессу.





«Я не хочу над собой больше издеваться в этой жизни никогда. Я очень стараюсь избегать различных стрессов, связанных с реалити-шоу или с проектами, где меня кто-то судит, делает мне замечания», — заявила Семенович в соцсетях.

«Жрать червяков, спать на шконке в каком-то лесу и строить интриги» Семенович больше не намерена. Артистка признаётся, что устала от подобных испытаний и теперь хочет совсем другого.