«Я не хочу над собой больше издеваться»: Анна Семенович отказалась от реалити-шоу
Семенович больше не готова проходить жёсткие испытания ради съёмок в реалити
46-летняя Анна Семенович рассказала в соцсетях, почему не соглашается на предложения принять участие в реалити-шоу.
По словам певицы, приглашения поступают регулярно, однако сейчас она предпочитает привычный комфорт и не хочет подвергать себя лишнему стрессу.
«Я не хочу над собой больше издеваться в этой жизни никогда. Я очень стараюсь избегать различных стрессов, связанных с реалити-шоу или с проектами, где меня кто-то судит, делает мне замечания», — заявила Семенович в соцсетях.Певица напомнила, что посвятила профессиональному спорту 20 лет жизни и за это время получила достаточно испытаний. Поэтому сейчас ей не хочется снова проверять себя на прочность ради рейтингов и телевизионных проектов.
«Жрать червяков, спать на шконке в каком-то лесу и строить интриги» Семенович больше не намерена. Артистка признаётся, что устала от подобных испытаний и теперь хочет совсем другого.По словам Анны, сейчас ей гораздо важнее спокойствие, комфорт и возможность просто радоваться жизни. Поэтому предложения поучаствовать в экстремальных реалити она предпочитает отклонять.