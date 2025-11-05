Никас Сафронов хочет купить одну из картин дочери Успенской

05 ноября 2025, 18:50

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, выставила на продажу свои картины маслом с изображением двуглавых ангелов и других мистических существ. Стоимость одного полотна начинается от 500 тысяч рублей.





Как пишет Общественная Служба Новостей, известный художник Никас Сафронов отметил, что творчество Плаксиной имеет право на существование.





«Я не могу сказать, что картины дочери Успенской — это шедевр, но в них есть много философии, много личных переживаний художника, поэтому я не вижу ничего дурного в желании продвигать свои проекты», — подчеркнул он.