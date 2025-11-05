«Танцую через боль»: Анастасия Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем
Волочкова рассказала о проблемах с суставами и боли во время танцев
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила о проблемах с суставами. Ее слова приводит «Пятый канал».
Артистка призналась, что иногда ей приходится принимать обезболивающее за полтора часа до выступления, чтобы облегчить боль.
«Люди, просто я же не рассказываю вам, через какую боль я танцую, через какие мытарства, через какие нарушения в этих суставах», — высказалась она.Бывшая прима Большого театра также отметила, что недавно обращалась за помощью к врачам.
«Я настолько боялась этого укола в сустав, что просто делала его под, называется, седацией. То есть, когда тебе что-то втыкают, и ты засыпаешь на пять минут», — поделилась она.Ранее сообщалось, что Волочкову разозлила идея главы ФПБК Виталия Бородина, который предложил собрать для нее средства на нарколога.