«Танцую через боль»: Анастасия Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем

05 ноября 2025, 16:57

Волочкова рассказала о проблемах с суставами и боли во время танцев

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила о проблемах с суставами. Ее слова приводит «Пятый канал».





Артистка призналась, что иногда ей приходится принимать обезболивающее за полтора часа до выступления, чтобы облегчить боль.

«Люди, просто я же не рассказываю вам, через какую боль я танцую, через какие мытарства, через какие нарушения в этих суставах», — высказалась она.

«Я настолько боялась этого укола в сустав, что просто делала его под, называется, седацией. То есть, когда тебе что-то втыкают, и ты засыпаешь на пять минут», — поделилась она.