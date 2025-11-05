Достижения.рф

SHOT: Актриса Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



В материале говорится, что в суде актриса подтвердила, что в Израиле приобрела вейп с маслом каннабиса и гашишем, спрятала его в сумочку и положила сумку в чемодан.

На таможне она пыталась пройти через «зелёный коридор», но её остановили и изъяли электронную сигарету. На заседании рядом с дочерью присутствовала вернувшаяся в РФ мать актрисы, Ксения Раппопорт, которая поддерживала Аглаю и подмигивала.

Некоторое время назад сообщалось, что звезды явились в суд.

Никита Кротов

