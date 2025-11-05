SHOT: Актриса Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В материале говорится, что в суде актриса подтвердила, что в Израиле приобрела вейп с маслом каннабиса и гашишем, спрятала его в сумочку и положила сумку в чемодан.
На таможне она пыталась пройти через «зелёный коридор», но её остановили и изъяли электронную сигарету. На заседании рядом с дочерью присутствовала вернувшаяся в РФ мать актрисы, Ксения Раппопорт, которая поддерживала Аглаю и подмигивала.
Некоторое время назад сообщалось, что звезды явились в суд.
