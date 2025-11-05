SHAMAN и Мизулина расписались в костюмах от знаменитого французского дома моды – фото
StarHit: SHAMAN и Мизулина поженились в костюмах от Saint Laurent
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка в костюмах от модного французского бренда. На это обратило внимание издание StarHit.
Отмечается, что одежда в стиле милитари изготовлена домом моды Saint Laurent.
Общая стоимость двух костюмов составила чуть более 300 тысяч рублей.
Напомним, что 5 ноября певец в своём Telegram-канале опубликовал видео с церемонии бракосочетания, добавив, что он женился на Мизулиной в ЗАГСе Донецка. В зале, судя по кадрам, присутсвовал глава республики Денис Пушилин.
