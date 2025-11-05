SHAMAN и Мизулина расписались в костюмах от знаменитого французского дома моды – фото

05 ноября 2025, 18:15

StarHit: SHAMAN и Мизулина поженились в костюмах от Saint Laurent

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка в костюмах от модного французского бренда. На это обратило внимание издание StarHit.