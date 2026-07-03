Никас Сафронов назвал любимое место для отдыха

03 июля 2026, 15:20

Никас Сафронов признался, что любит отдыхать в Ульяновске

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный художник Никас Сафронов рассказал, что часто ездит за границу во время отпуска, однако больше всего он любит отдыхать в своем поместье в Ульяновске.





В разговоре с Общественной Службой Новостей художник уточнил, что в его ульяновском поместье есть все необходимое для качественного времяпровождения. Именно там Сафронов может полностью расслабиться и получить удовольствие.





«Там у меня два дома с большим участком, на территории есть баня и место для человека, который ухаживает за имением. Только там я восстанавливаюсь лучше, чем на каком-либо зарубежном курорте», — отметил он.