Потерпевшая не требует строгого наказания для экс-стилиста Лерчек из-за её детей
Потерпевшая по делу экс-стилиста Эльвиры Янковской, которую обвиняют в мошенничестве, не требует сурового наказания из-за наличия у той детей. Об этом сообщает корреспондент Пятого канала из Лефортовского суда Москвы.
Женщина купила у стилиста две сумки (Louis Vuitton и Prada), украшения Balenciaga и шарф за 398 тысяч рублей. Стилист уверяла, что товары оригинальные. Подозрения появились после того, как покупательница обнаружила внутри сумки пузырчатую пленку.
Экспертиза показала: все вещи — дешёвые подделки. Ущерб потерпевшей до сих пор не компенсировали. Переданные следствию вещи исчезли. В суде женщина заявила, что не хочет для Янковской жёсткого приговора и считает достаточным возврат денег и публичные извинения.
Следствие считает, что обвиняемая полтора года продавала клиентам контрафактные вещи брендов Christian Dior, Prada и Hermès, которые закупала на рынках «Садовод» и «Дубровка».
