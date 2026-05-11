Наталья Андрейченко показала стильные кадры по случаю 70-летия

Наталья Андрейченко показала новые фото в 70-летний юбилей
Актриса Наталья Андрейченко, которая уже много лет проживает в Мексике, отпраздновала 70-летний юбилей и порадовала поклонников яркой фотосессией. Исполнительница главной роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» опубликовала в соцсетях новые снимки в честь знаменательной даты.
На фотографиях Андрейченко предстала в нескольких стильных образах. На одном из кадров она позирует в жёлтой футболке, брюках и коричневой рубашке, дополнив ансамбль модной панамой. Для другого снимка артистка выбрала длинное платье и кепи. Подписчики тут же поздравили именинницу и отметили, что до сих пор ассоциируют её с «леди совершенство» из любимой многими картины.
«Самая любимая Мэри Поппинс», «Хотела быть похожей на вас в детстве», — написали поклонники в комментариях.Ранее артистка оценила российские ремейки старых фильмов. По ее словам, в картинах прошлого была энергия.