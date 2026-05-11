Наталья Андрейченко показала стильные кадры по случаю 70-летия

11 мая 2026, 16:58

Наталья Андрейченко показала новые фото в 70-летний юбилей

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Наталья Андрейченко, которая уже много лет проживает в Мексике, отпраздновала 70-летний юбилей и порадовала поклонников яркой фотосессией. Исполнительница главной роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» опубликовала в соцсетях новые снимки в честь знаменательной даты.





На фотографиях Андрейченко предстала в нескольких стильных образах. На одном из кадров она позирует в жёлтой футболке, брюках и коричневой рубашке, дополнив ансамбль модной панамой. Для другого снимка артистка выбрала длинное платье и кепи. Подписчики тут же поздравили именинницу и отметили, что до сих пор ассоциируют её с «леди совершенство» из любимой многими картины.



Наталья Андрейченко (Фото: Instagram*/natalya_andreychenko)

«Самая любимая Мэри Поппинс», «Хотела быть похожей на вас в детстве», — написали поклонники в комментариях.