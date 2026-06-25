СМИ узнали о важном правиле для гостей на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

25 июня 2026, 04:30

Тейлор Свифт и Трэвис Келси призвали гостей отказаться от свадебных подарков

Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

Трэвис Келси и Тейлор Свифт не хотят получать подарки на свадьбу. Такую просьбу они адресовали гостям торжества, а обнародовал её друг семьи Джордж Киттл в интервью Extra TV.