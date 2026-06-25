СМИ узнали о важном правиле для гостей на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Трэвис Келси и Тейлор Свифт не хотят получать подарки на свадьбу. Такую просьбу они адресовали гостям торжества, а обнародовал её друг семьи Джордж Киттл в интервью Extra TV.
Однако собеседник издания решил сделать исключение и всё‑таки преподнести Келси в качестве подарка старинную монету. Он объяснил свой выбор тем, что жених увлекается подобными вещами, хотя приобретение и обойдётся в немалую сумму.
Бракосочетание пары запланировано на 3 июля — церемония пройдёт в нью‑йоркском Madison Square Garden. Все приглашённые обязались не раскрывать детали праздника. В числе гостей - Карли Клосс, Зои Кравиц, Эд Ширан, сёстры Хаим, Сьюки Уотерхаус, Джиджи Хадид и Селена Гомес.
Изначально Свифт и Келси задумывали провести скромную свадьбу в Род‑Айленде, но в итоге предпочли более масштабное мероприятие. Певица уже отгуляла девичник в своём особняке в Род‑Айленде на прошлых выходных, а Трэвис провёл последние дни перед женитьбой в Лос‑Анджелесе.
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