Сергей Безруков считает, что искусственный интеллект вытеснит хромакей из кино

08 сентября 2025, 12:50

Сергей Безруков: хромакей уходит в прошлое из-за развития цифровых технологий

Народный артист России Сергей Безруков в беседе с ТАСС рассказал, что технологии искусственного интеллекта и 3D-сканирования постепенно вытесняют традиционные методы съёмки, включая хромакей. По его мнению, это направление в киноиндустрии становится устаревшим на фоне стремительного развития цифровых решений, способных создавать фотореалистичные образы и виртуальные миры.