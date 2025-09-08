Сергей Безруков считает, что искусственный интеллект вытеснит хромакей из кино
Народный артист России Сергей Безруков в беседе с ТАСС рассказал, что технологии искусственного интеллекта и 3D-сканирования постепенно вытесняют традиционные методы съёмки, включая хромакей. По его мнению, это направление в киноиндустрии становится устаревшим на фоне стремительного развития цифровых решений, способных создавать фотореалистичные образы и виртуальные миры.
Актёр отметил, что современные инструменты позволяют решать задачи, которые ещё недавно казались невозможными — в том числе воссоздавать не только визуальные образы, но и голоса.
Безруков также поделился, что принял участие в создании цифрового образа Владимира Высоцкого для шоу «Высоцкий. Высота», которое состоится в московской Live Арене 24 октября. Он уточнил, что в проекте не использовался грим — образ был создан с помощью 3D-сканирования.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
