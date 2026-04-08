Звезда «Белого лотоса» Обри Плаза готовится стать мамой после смерти мужа
Обри Плаза ждёт ребёнка от возлюбленного спустя год после смерти мужа
Актриса Обри Плаза, известная по сериалу «Белый лотос», готовится к важному событию — она ждёт ребёнка. Об этом сообщает People.
Отцом будущего малыша стал её возлюбленный, актёр Кристофер Эбботт. Для пары это будет первый общий ребёнок. Как сообщают источники из окружения актрисы, беременность стала для неё неожиданным, но очень радостным событием после непростого периода в жизни.
«Это был прекрасный сюрприз после такого эмоционального года», — отмечают близкие.Напомним, ранее Плаза пережила тяжёлую утрату — ушёл из жизни её муж, режиссёр Джефф Баэна. Его тело было обнаружено в их доме в Лос-Анджелесе. После трагедии актриса на время отошла от публичной деятельности и даже отказалась от участия в церемонии «Золотой глобус», где должна была выступить в роли ведущей.
Сейчас, судя по всему, в жизни актрисы начинается новый, более светлый этап.