Звезда «Белого лотоса» Обри Плаза готовится стать мамой после смерти мужа

08 апреля 2026, 17:11

Обри Плаза ждёт ребёнка от возлюбленного спустя год после смерти мужа

Актриса Обри Плаза, известная по сериалу «Белый лотос», готовится к важному событию — она ждёт ребёнка. Об этом сообщает People.





Отцом будущего малыша стал её возлюбленный, актёр Кристофер Эбботт. Для пары это будет первый общий ребёнок. Как сообщают источники из окружения актрисы, беременность стала для неё неожиданным, но очень радостным событием после непростого периода в жизни.





«Это был прекрасный сюрприз после такого эмоционального года», — отмечают близкие.