«Это не то же самое»: Стали известны новые детали лечения онкобольной Лерчек

Жених онкобольной Лерчек заявил, что ей прооперировали один позвонок

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Луис Сквиччиарини заявил, что хирурги прооперировали один позвонок его невесты, блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). В своём блоге он объяснил, как лучевая терапия сказалась на состоянии её костей.





Пользователи атаковали пару после публикации снимков с экофермы: многие усомнились, что Лерчек действительно больна раком. Сквиччиарини ответил на упрёки.

«У Валерии было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Это не то же самое, что полный перелом кости, который не позволил бы двигаться. Операция была проведена на одном позвонке, который был повреждён сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем», — рассказал хореограф.