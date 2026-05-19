Никита Пресняков заявил о трудностях с продвижением своей музыки в США
Певец Никита Пресняков признался, что не может привлечь широкую аудиторию к своему творчеству и редко выступает в Нью-Йорке. Об этом сообщает VOICE.
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова четвертый год живет в США и не планирует возвращаться в Россию. Из-за этого в августе прошлого года он развелся с Аленой Красновой. Сейчас музыкант пытается строить карьеру в Нью-Йорке и выступает в небольших клубах.
Пресняков опубликовал видео с концерта, где исполнил песню «The Show Must Go On» группы Queen. В подписи он дал понять, что сталкивается с критикой и неоднозначной реакцией со стороны публики, но подчеркнул, что продолжает заниматься музыкой, потому что любит ее.
На публикацию отреагировала его новая возлюбленная Карина Филимонова. В комментариях она написала: «Не действуй мне на нервы, пожалуйста». Одна из поклонниц попыталась поддержать артиста и заявила, что к нему перешел талант двух семей. В ответ Пресняков написал: «Сколько подписчиков покупают Nu Metal, пост-хардкор, альтернативный рок? К сожалению, 3%».
