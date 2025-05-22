Пригожин назвал способную петь как Уитни Хьюстон артистку

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Ани Лорак (Каролина Куек) единственной, кто может справиться с композицией Уитни Хьюстон I Will Always Love You. Своим мнением он поделился с Общественной Службой Новостей.
«Это песня не для всех, многие западные артисты не берутся петь этот шедевр. Ни у кого другого пока не получилось», - прокомментировал Пригожин.
Вместе с тем он не стал критиковать певицу Алсу Абрамову, которая не справилась с песней. Муж Валерии уверен, что никто не имеет права запретить Алсу петь те или иные хиты, даже если у нее нет диапазона Уитни Хьюстон.
Песня «I Will Always Love You» (с англ. — «Я всегда буду любить тебя») выпущена в 1974 году кантри-певицей Долли Партон. Свою версию сингла спела Уитни Хьюстон для фильма «Телохранитель».
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