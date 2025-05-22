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Пригожин назвал способную петь как Уитни Хьюстон артистку

Пригожин заявил, что петь хиты Уитни Хьюстон может только Ани Лорак
Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Ани Лорак (Каролина Куек) единственной, кто может справиться с композицией Уитни Хьюстон I Will Always Love You. Своим мнением он поделился с Общественной Службой Новостей.
«Это песня не для всех, многие западные артисты не берутся петь этот шедевр. Ни у кого другого пока не получилось», - прокомментировал Пригожин.

Вместе с тем он не стал критиковать певицу Алсу Абрамову, которая не справилась с песней. Муж Валерии уверен, что никто не имеет права запретить Алсу петь те или иные хиты, даже если у нее нет диапазона Уитни Хьюстон.

Песня «I Will Always Love You» (с англ. — «Я всегда буду любить тебя») выпущена в 1974 году кантри-певицей Долли Партон. Свою версию сингла спела Уитни Хьюстон для фильма «Телохранитель».

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«Чтобы не сглазить»: Калюжный раскрыл творческие планы после прихода из армии
Калюжный хочет снимать кино после прихода из армии
22 мая 2025, 21:28

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Глеб Калюжный хочет попробовать себя в новом амплуа после дембеля. Подробностями он поделился с порталом Super.ru.
«Мы открыли свой молодой продакшн, будем сами снимать кино. Я буду выступать как режиссёр, как со-продюсер, как креативный продюсер. Планы большие, можно обо всём не рассказывать, так, чтобы не сглазить», — прокомментировал Калюжный.
Он добавил, что после возвращения хочет устроить тур со своим музыкальным проектом по российским городам и странам СНГ.

Глеб отметил, что пока не в курсе, в каких войсках будет служить, но «готов к любому раскладу». Ранее 26-летнего молодого человека обвиняли в уклонении от воинской службы. Было открыто уголовное дело.

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«Помогло!»: Николай Басков вылечил ячмень необычным способом
Певец Николай Басков вылечил ячмень красной нитью
22 мая 2025, 21:07

Николай Басков (Фото: Telegram/@baskovnikolay)

Певцу Николаю Баскову помогла от ячменя красная нитка. Слова обладателя золотого голоса России приводит Telegram-канал «Звездач». Исполнитель рассказал, что ячмень появился накануне. Он считает, что возможная причина тому — поездка на Байкал, где его могло продуть.
«В Иркутске это произошло, наверное, на Байкале продуло — сказали, надо завязать красную нитку, но все, снял уже», — пояснил Басков.

Звезда российской эстрады подчеркнул, что народный метод достаточно быстро сработал, и сейчас все в порядке.

«Прошел, слава богу. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает и помогло!» — заключил Басков.

Ранее Николай Басков ответил на просьбу своей коллеги по цеху Юлии Ковальчук одной фразой.

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«Бракованный, нарцисс»: Погребняк о первом впечатлении об Игоре Головинском
Погребняк при знакомстве с Головинским посчитала его «нарциссом»
22 мая 2025, 20:26

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Блогерша Мария Погребняк призналась в шоу «Ваша Наташа», каким было ее первое впечатление о будущем муже-бизнесмене Игоре Головинском. Мужчина рассказал ей, что не был женат и у него не было детей в 36 лет.
«Я думаю: «Все, понятно. Бракованный. Что-то в нем не так. 36 лет, не был женат, нет детей, это как? И красавчик. Сто процентов нарцисс», — рассказала гостья, добавив, что тогда «исключила его из списка».

По словам Погребняк, будущий избранник оделся «с иголочки» и сверкал белоснежной улыбкой. Перед тем, как задать ему вопрос о личной жизни, Мария подумала, что Игорь «классный парень». А друзья Головинского пытались «пробивать по интеллекту» блогершу.

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Сестра Ким Кардашьян показала фигуру в провокационном купальнике с вырезами — фото
Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с вырезами
22 мая 2025, 20:03

Кайли Дженнер (Фото: Instagram*/kyliejenner)

Фигуру в провокационном купальнике с вырезами показала сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер. Снимок опубликован в социальных сетях знаменитости. Бьюти-обозреватели отмечают, что бизнесвумен сейчас отдыхает на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, расположенных к юго-востоку от Багамских. Вместе с Кайли находится ее сестра Кендалл, дочь и сын.
Миллиардерша примерила монокини от Roberto Cavalli с сине-белым цветочным рисунком и вырезами. Наряд подчеркнул женственность и формы девушки. Взглянув на фото, можно подумать, что он меньшего размера, нежели необходим его обладательнице. Грудь оголена снизу, что придает еще большего шарма.

Фото: Instagram*/kyliejenner

Кайли распустила волосы и уложила их волнами. Спонтанная фотосессия получилась дерзкой.

«Я готова к лету!» — прокомментировала она.

Поклонники остались восхищенными, назвав девушку королевой селфи и отметив, что «купальник держится на честном слове!».

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Лариса Гузеева показала видео из Израиля
22 мая 2025, 19:38

Лариса Гузеева (Фото: Telegram/@larisaguzeevaof)

Телеведущая Лариса Гузеева улетела из Москвы в Израиль, опубликовав видео из-за рубежа в соцсетях. Исполнительница роли в фильме «Жестокий романс» пояснила, что 22 мая она решила провести в Иерусалиме по случаю большого православного праздника.
«Сегодня большой праздник — День святого Николая Чудотворца. Я в Иерусалиме, специально приехала. Сейчас иду в Храм Гроба Господня. Очень я люблю его, мне важно хотя бы раз в год сюда приехать. Всех причастных поздравляю с большим праздником», — пояснила ведущая шоу «Давай поженимся».
Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_

В середине мая сообщалось, что с Ларисы Гузеевой взыскали долг по коммуналке. Уточнялось, что иск в мировой суд подавал АО «Мосводоканал». Точная сумма задолженности неизвестна.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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