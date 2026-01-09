Редкий кадр: Бритни Спирс воссоединилась с сыном после многих лет разлуки

09 января 2026, 21:07

Бритни Спирс показала редкое фото с сыном Джейденом

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс поделилась с поклонниками редкой и трогательной фотографией со своим младшим сыном Джейденом, которому недавно исполнилось 19 лет.