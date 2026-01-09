Редкий кадр: Бритни Спирс воссоединилась с сыном после многих лет разлуки
Бритни Спирс поделилась с поклонниками редкой и трогательной фотографией со своим младшим сыном Джейденом, которому недавно исполнилось 19 лет.
Снимок певица опубликовала спустя несколько дней после Рождества, которое им удалось провести вместе, несмотря на многолетние сложности в отношениях.
Сообщается, что Джейден провёл все праздничные каникулы с матерью в Калифорнии. Старший сын артистки, 20-летний Шон Престон, присоединиться не смог — из-за работы он остался в Луизиане и отметил праздник с тётей и бабушкой Линн.
Напомним, в 2023 году оба сына Бритни переехали на Гавайи, где живут с отцом Кевином Федерлайном. Восстановление отношений с матерью происходило постепенно. По данным инсайдеров, уже к лету 2024 года Спирс активно работала над сближением с детьми, и значительную поддержку в этом процессе ей оказывал брат Брайан.
