Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин раскрыл свои новые отношения

Керем Бюрсин больше не скрывает роман с новой возлюбленной
Керем Бюрсин (Фото: Instagram* / @thebursin)

Турецкий актёр Керем Бюрсин, известный своей закрытостью в вопросах личной жизни, впервые публично подтвердил новый роман.



В своём личном блоге он опубликовал романтичное фото с инфлюенсером Селин Ягджыоглу, тем самым официально представив её как свою возлюбленную.

Керем Бюрсин и Селин Ягджыоглу (Фото: Instagram* / @thebursin)
Примечательно, что ранее Селин уже появлялась вместе с актёром в её публикациях — в частности, в посте с «итогами года». По данным турецких СМИ, Бюрсин и Ягджыоглу знакомы не первый год, однако их отношения переросли в роман относительно недавно — незадолго до новостей о расставании актёра с Мелисой Тапан. При этом сообщается, что изначально Керем настаивал на сохранении приватности.

Самым обсуждаемым романом Бюрсина остаются отношения с Ханде Эрчел — его партнёршей по сериалу «Постучись в мою дверь». Актёры объявили о романе в 2021 году, но уже весной 2022-го стало известно об их расставании. В последнее время в сети всё чаще появляется мнение, что этот союз мог носить пиар-характер.
Софья Метелева

