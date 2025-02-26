«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха

Константин Ивлев (Фото: Telegram @IvlevCheff)
Шеф-повар Константин Ивлев без лишней скромности заявил, что считает себя отличным профессионалом в своей области, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.
«Не буду лукавить: я считаю себя весьма неплохим пиарщиком и маркетологом. И работает это, потому что все, что делаю, я делаю для людей. Я пишу книги, шью фартуки, организовываю фестивали, продюсирую шоу и веду программы, чтобы как можно больше людей узнало о новой русской кухне. Я для себя очень хороший бренд», — пояснил Ивлев в интервью «Газете.Ru».
Он также назвал себя прекрасным поваром, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.
Кроме того, Ивлев рассказал, что никогда не был стеснительным человеком и всегда отдает себе отчет в том, что говорит. Шеф-повар признался, что получает удовольствие от того, чем занимается, и заряжается энергией от людей, которые его окружают.
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