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«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим рассказала, что получила предложение снять фильм о себе.
«Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», – поделилась певица в беседе с KP.RU.
В настоящее время подробности съёмок неизвестны.

Также МакSим начала работу над второй книгой. Первая автобиография под названием «Это же я» появилась на полках книжных магазинов в 2016 году.

Напомним, что 13 июля 2023 года Марина Максимова (настоящее имя певицы) выпустила видеообращение, в котором рассказала о своём алкоголизме. Она объяснила, что после перенесённой тяжёлой болезни слишком рано начала гастролировать и пыталась поддержать себя с помощью алкоголя. После этого она боролась с зависимостью в реабилитационной клинике.

21 марта 2024 года МакSим взяла паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. 17 июня прошлого года она впервые за долгое время вышла на сцену.

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#фильм
#съёмки
#алкоголизм
Пророчество Бузовой сбылось: проект Тарасова потерпел крах
26 февраля 2025, 12:56

Дмитрий Тарасов (фото: Telegram @tarasovdima23)

Дмитрий Тарасов после завершения спортивной карьеры не ушёл из футбола, а создал команду в медийной лиге вместе с другом, рэпером T-killah. Они пытались развивать проект, но за прошедшие три года только ушли в минус.
Выяснилось, что дело бывшего супруга Ольги Бузовой терпит крах – никто не хочет его финансировать, а расходы при этом продолжают расти. Вероятнее всего, Тарасову придётся распустить команду.

Напомним, что на старте у бывшего игрока «Локомотива» были большие амбиции. Он даже пригласил для пиара клуба Бузову, заявив, что готов оставить все обиды в прошлом и сотрудничать. Но певица резко отказала ему, а заодно предрекла проекту неудачу.

«В моём графике, в моём сердце и в моей жизни – нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать моё имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов. Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я – единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей и использовать в пиаре своих продуктов и себя – свою семью», – заявила тогда исполнительница хита «Мало половин».
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Бросил жену и любовницу ради новой женщины: неродившиеся дети Александра Буйнова и его бурная личная жизнь
26 февраля 2025, 12:55

Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Александр Буйнов — артист, музыкант, исполнитель, режиссёр-постановщик и просто яркая творческая личность. Как и многие артисты, певец никогда не был обделен женским вниманием и имел насыщенную личную жизнь. О творческом пути и любимых женщинах исполнителя хита «Падают листья» читайте в материале «Радио 1».

Биография артиста


Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Александр родился 24 марта 1950 года в Москве, в семье военного лётчика Михаила Буйнова и пианистки Клавдии Буйновой (девичья фамилия Косова). Имя будущего певца было дано в честь его деда, который был кузнецом из города Ефремов, расположенного в Тульской области.

С пяти лет маленький Саша начал заниматься фортепиано. Позже он перешел в Академическое училище при Государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Александр не стал классическим музыкантом, но увлёкся рок-музыкой и начал играть в группе «Скоморохи» совместно с совместно с Александром Градским. В это же время он начал писать песни.

Александр Буйнов с коллегами по сцене (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

В 1968 году Александр был призван в армию и направлен в ракетные войска, дислоцированные в Алтайском крае. После службы он два года учился в училище имени Гнесиных на дирижёрско-хоровом отделении. Параллельно он играл в группе «Аракс». Вместе с «Араксом» Александр работал над музыкальным оформлением спектаклей «Автоград-XXI», «Тиль», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты» и «Юнона и Авось» с режиссёром «Ленкома» Марком Захаровым.

В жизни Александра были и «Цветы» Стаса Намина, и знаменитая на весь Советский Союз группа «Весёлые ребята». В 1989 году Александр Буйнов начал сольную карьеру, став вокалистом Московского концертного объединения «Эра», потом начал сотрудничество с продюсерским центром Игоря Крутого «АРС». И к 1993 году Буйнов создал музыкальную группу «Чао», в которой он был певцом, композитором и постановщиком одновременно.

В 1990-х и начале 2000-х годов Александр Буйнов был на пике своей популярности. В это время он записал десять сольных альбомов, которые стали настоящими хитами: «Падают листья», «Я знал любовь», «Пустой бамбук» и многие другие.

Личная жизнь


Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

С первой своей супругой Любовью Вдовиной Буйнов познакомился, когда проходил службу в Алтае. Там же влюбленные поспешили обменяться кольцами и стали мужем и женой. По окончанию службы Александр привез супругу в Москву, но в столице жизнь не задалась. Молодая семья ютилась в двухкомнатной квартире родителей Буйнова. Кроме них на квадратных метрах жили родители и двое братьев Александра.

Не приглянулась Любовь и свекрови. Когда молодая супруга Александра узнала о своей беременности, мать Александра настоятельно советовала ей уехать к родственникам на Алтай и там родить ребёнка, чтобы не отвлекать сына от учёбы. Разлуки эти отношения не выдержали.

Совсем скоро после отъезда супруги Буйнов прислал ей письмо с сообщением о другой женщине в его жизни и о том, что она тоже ждет ребенка. К письму прилагались документы на развод. Ребенок, которого ждала Людмила, так и не родился, она потеряла его из-за стресса.

Второй женой певца стала Людмила. Краткосрочный роман закончился беременностью, и Буйнов был вынужден жениться. В семье обсуждалась возможность прерывания беременности, но Людмила была категорически против. В июле 1973 года у них родилась дочь Юлия. Только из-за ребенка эта семья продержалась 12 лет.

«У меня был продолжительный роман, настоящая страсть. Жил на два дома. Неоднократно возвращался в квартиру к супруге, чтобы собрать вещи, но тут подходила дочь Юля, упрашивала меня остаться. В результате я рвал отношения с той, другой женщиной, но уже через день-два снова был у нее», — делился Буйнов в программе «Секрет на миллион».

Алена Гутман и Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Через какое-то время в любовном треугольнике появилась еще одна женщина — сотрудница Института красоты Алёна Гутман. Моральные принципы Буйнова не смогли устоять перед чарами этой женщины. Он оставил семью и любовницу и через год после знакомства, в 1985 году, женился на своей новой избраннице.

Вот уже больше 30 лет пара вместе, несмотря на долгую совместную жизнь в семье царит страсть, как в первые годы общения.

«Вы понимаете, мне всё это нравится! Вот есть пары, где всё тихо-мирно, любили друг друга и умерли в один день, но это не для меня. Мне не по душе, когда в семье отношения как тихое болото. Всё тиной поросло, ряской покрылось, а люди всё равно вместе. А у нас с Аленой — постоянно буря», — рассказывал артист.

В этом браке не появилось детей, от этого он еще с большим трепетом стал относится к своей дочери Юлии.


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Буйнов сейчас


Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Почти 20 лет назад у Александра Буйнова был диагностирован рак предстательной железы. Артист проходил сложное дорогостоящее лечение, и в результате в 2011 году ему удалось добиться ремиссии на лекарственных препаратах.

В 2023 году выяснилось, что у артиста появились побочные эффекты от приёма дорогостоящих лекарств. В частности, у него возникли проблемы с кровообращением в мозге, из-за чего он терял сознание и испытывал головокружения. В связи с этим врачи временно отказались от гормональной терапии, что привело к ухудшению состояния артиста. Однако через несколько месяцев на врачебном консилиуме было принято решение возобновить лечение. В 2024 году стало известно, что Александр Буйнов получает паллиативную помощь по поводу 4-й степени рака. При этом работу и творчество артист не бросает, хоть и выступает значительно реже.

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«Смогли протащить фильм на раскрученные премии»: Константин Хабенский высказался об «Аноре» и Юре Борисове
26 февраля 2025, 12:44

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский высказал своё мнение о нашумевшем фильме «Анора» и актёре Юре Борисове.
Картина «Анора» о сыне российского олигарха, который женился на американской стриптизёрше, произвёл фурор как в российской, так и в западной киноиндустрии. В комедийной драме актёр Юра Борисов исполнил роль второго плана, за которую его номинировали на премию «Оскар».

Многие коллеги рады за Борисова, который стал первым россиянином, выдвинутым на главную премию киноиндустрии. 53-летний Хабенский также не прошёл мимо и высказал мнение об артисте.

«Мне Юра очень нравится. Симпатичен и как человек, и как актер. Работали с ним плотно в одном "коротыше" – он был ещё в самом начале кинопути, но я увидел его подход к делу», – рассказал Хабенский.
Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Также актёр высказался по поводу номинации коллеги на «Оскар».

«Что касается помпезной истории с наградами, скажу так: честь и хвала продюсерам, которые смогли протащить этот фильм на раскрученные премии мирового уровня, с историей. Не каждый год их лауреаты и победители были заслуженными, на мой взгляд. Но это уже другой вопрос», – поделился режиссёр в беседе с АиФ.
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«Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян
26 февраля 2025, 12:30

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян считаются одной из крепких пар российского кинематографа. Однако за закрытыми дверями они порой сильно ссорятся.
К счастью, ссоры не длятся долго. Обычно оба быстро остывают и сразу переходят на более мирные темы.

«На самом деле, иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать», – рассказал Прилучный.
Брутян не зря называют очень мудрой женщиной, несмотря на то, что она младше своего супруга. Актриса умеет правильно перевести разговор на нейтральные темы.

«Мы смеемся над тем, как ругаемся. Можем выговориться. А потом Паша такой: „Зиппи, слушай, вот эти штаны нормально, если завтра надену, как думаешь?“», – поделилась Брутян.
Нередко на пару обрушивается критика. Зачастую это связно с тем, что сын Прилучного от актрисы Агаты Муцениеце предпочитает жить с отцом. Пользователи соцсетей уверены, что супруги отобрали Тимофея у матери, однако на деле это не так.

Прилучный предпочитает не высказываться о конфликте с бывшей женой. Брутян также не лезет в их разборки. Зато Муцениеце то и дело высказывается о наболевшем, сожалея о том, что когда-то подала в суд на алименты и выиграла дело.

«Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! Вот что мы имеем в сухом остатке: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я – человек!», – заявляла Агата.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после девяти лет брака. Актриса признавалась, что совместная жизнь со звездой сериала «Мажор» превратилась в сплошной ад. Она даже жаловалась на рукоприкладство со стороны супруга.

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Помолвка через три дня после встречи, свадьба за 15 млн и ребенок: как Зепюр Брутян стала «старшей сестрой» для детей Прилучного

*запрещён в РФ
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Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду
26 февраля 2025, 12:16

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич переживает один из самых счастливых периодов в жизни. Блогер ждёт рождения второго ребёнка, а совсем недавно вернулась из экзотического путешествия по Антарктиде.
34-летняя звезда отправилась в холодный регион, чем сильно взволновала своих подписчиков, которые переживают за самочувствие беременной Галич. Ида поспешила успокоить фанатов, пообещав регулярно рассказывать о состоянии здоровья.

Посреди ледяного пейзажа Галич и её будущий муж узнали пол ребёнка. Многие предсказывали, что у пары родится девочка, однако Ида говорила, что материнское сердце указывает ей на мальчика. В итоге поклонники оказались правы – у пары родится дочь.

«Кажется, мы вообще первая парочка, которая устроила гендер-пати на шестом континенте. Мы приехали на Антарктиду, чтобы своими глазами увидеть царственных, великих, неподражаемых пингвинов. Каждый раз буквально дух захватывало от красоты», – поделилась Галич.
Напомним, что блогер состоит в отношениях с бизнесменом олегом Ледвичем. У пары большие планы на будущее, они развивают совместный бизнес. В начале года Ида объявила о помолвке.

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