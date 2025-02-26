«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)
Певица МакSим рассказала, что получила предложение снять фильм о себе.
«Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», – поделилась певица в беседе с KP.RU.В настоящее время подробности съёмок неизвестны.
Также МакSим начала работу над второй книгой. Первая автобиография под названием «Это же я» появилась на полках книжных магазинов в 2016 году.
Напомним, что 13 июля 2023 года Марина Максимова (настоящее имя певицы) выпустила видеообращение, в котором рассказала о своём алкоголизме. Она объяснила, что после перенесённой тяжёлой болезни слишком рано начала гастролировать и пыталась поддержать себя с помощью алкоголя. После этого она боролась с зависимостью в реабилитационной клинике.
21 марта 2024 года МакSим взяла паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. 17 июня прошлого года она впервые за долгое время вышла на сцену.
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Анастасия Чинкова