Бросил жену и любовницу ради новой женщины: неродившиеся дети Александра Буйнова и его бурная личная жизнь

Александр Буйнов — артист, музыкант, исполнитель, режиссёр-постановщик и просто яркая творческая личность. Как и многие артисты, певец никогда не был обделен женским вниманием и имел насыщенную личную жизнь. О творческом пути и любимых женщинах исполнителя хита «Падают листья» читайте в материале «Радио 1».