Бросил жену и любовницу ради новой женщины: неродившиеся дети Александра Буйнова и его бурная личная жизнь

Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)
Александр Буйнов — артист, музыкант, исполнитель, режиссёр-постановщик и просто яркая творческая личность. Как и многие артисты, певец никогда не был обделен женским вниманием и имел насыщенную личную жизнь. О творческом пути и любимых женщинах исполнителя хита «Падают листья» читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)
Александр родился 24 марта 1950 года в Москве, в семье военного лётчика Михаила Буйнова и пианистки Клавдии Буйновой (девичья фамилия Косова). Имя будущего певца было дано в честь его деда, который был кузнецом из города Ефремов, расположенного в Тульской области.
С пяти лет маленький Саша начал заниматься фортепиано. Позже он перешел в Академическое училище при Государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Александр не стал классическим музыкантом, но увлёкся рок-музыкой и начал играть в группе «Скоморохи» совместно с совместно с Александром Градским. В это же время он начал писать песни.
Александр Буйнов с коллегами по сцене (Фото: Телеграмм@buinovofficial)
В 1968 году Александр был призван в армию и направлен в ракетные войска, дислоцированные в Алтайском крае. После службы он два года учился в училище имени Гнесиных на дирижёрско-хоровом отделении. Параллельно он играл в группе «Аракс». Вместе с «Араксом» Александр работал над музыкальным оформлением спектаклей «Автоград-XXI», «Тиль», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты» и «Юнона и Авось» с режиссёром «Ленкома» Марком Захаровым.
В жизни Александра были и «Цветы» Стаса Намина, и знаменитая на весь Советский Союз группа «Весёлые ребята». В 1989 году Александр Буйнов начал сольную карьеру, став вокалистом Московского концертного объединения «Эра», потом начал сотрудничество с продюсерским центром Игоря Крутого «АРС». И к 1993 году Буйнов создал музыкальную группу «Чао», в которой он был певцом, композитором и постановщиком одновременно.
В 1990-х и начале 2000-х годов Александр Буйнов был на пике своей популярности. В это время он записал десять сольных альбомов, которые стали настоящими хитами: «Падают листья», «Я знал любовь», «Пустой бамбук» и многие другие.
Личная жизнь
Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)
С первой своей супругой Любовью Вдовиной Буйнов познакомился, когда проходил службу в Алтае. Там же влюбленные поспешили обменяться кольцами и стали мужем и женой. По окончанию службы Александр привез супругу в Москву, но в столице жизнь не задалась. Молодая семья ютилась в двухкомнатной квартире родителей Буйнова. Кроме них на квадратных метрах жили родители и двое братьев Александра.
Не приглянулась Любовь и свекрови. Когда молодая супруга Александра узнала о своей беременности, мать Александра настоятельно советовала ей уехать к родственникам на Алтай и там родить ребёнка, чтобы не отвлекать сына от учёбы. Разлуки эти отношения не выдержали.
Совсем скоро после отъезда супруги Буйнов прислал ей письмо с сообщением о другой женщине в его жизни и о том, что она тоже ждет ребенка. К письму прилагались документы на развод. Ребенок, которого ждала Людмила, так и не родился, она потеряла его из-за стресса.
Второй женой певца стала Людмила. Краткосрочный роман закончился беременностью, и Буйнов был вынужден жениться. В семье обсуждалась возможность прерывания беременности, но Людмила была категорически против. В июле 1973 года у них родилась дочь Юлия. Только из-за ребенка эта семья продержалась 12 лет.
«У меня был продолжительный роман, настоящая страсть. Жил на два дома. Неоднократно возвращался в квартиру к супруге, чтобы собрать вещи, но тут подходила дочь Юля, упрашивала меня остаться. В результате я рвал отношения с той, другой женщиной, но уже через день-два снова был у нее», — делился Буйнов в программе «Секрет на миллион».
Алена Гутман и Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)
Через какое-то время в любовном треугольнике появилась еще одна женщина — сотрудница Института красоты Алёна Гутман. Моральные принципы Буйнова не смогли устоять перед чарами этой женщины. Он оставил семью и любовницу и через год после знакомства, в 1985 году, женился на своей новой избраннице.
Вот уже больше 30 лет пара вместе, несмотря на долгую совместную жизнь в семье царит страсть, как в первые годы общения.
«Вы понимаете, мне всё это нравится! Вот есть пары, где всё тихо-мирно, любили друг друга и умерли в один день, но это не для меня. Мне не по душе, когда в семье отношения как тихое болото. Всё тиной поросло, ряской покрылось, а люди всё равно вместе. А у нас с Аленой — постоянно буря», — рассказывал артист.
В этом браке не появилось детей, от этого он еще с большим трепетом стал относится к своей дочери Юлии.
Убийство? Друзья и родные Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования его смерти
Буйнов сейчас
Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)
Почти 20 лет назад у Александра Буйнова был диагностирован рак предстательной железы. Артист проходил сложное дорогостоящее лечение, и в результате в 2011 году ему удалось добиться ремиссии на лекарственных препаратах.
В 2023 году выяснилось, что у артиста появились побочные эффекты от приёма дорогостоящих лекарств. В частности, у него возникли проблемы с кровообращением в мозге, из-за чего он терял сознание и испытывал головокружения. В связи с этим врачи временно отказались от гормональной терапии, что привело к ухудшению состояния артиста. Однако через несколько месяцев на врачебном консилиуме было принято решение возобновить лечение. В 2024 году стало известно, что Александр Буйнов получает паллиативную помощь по поводу 4-й степени рака. При этом работу и творчество артист не бросает, хоть и выступает значительно реже.
Читайте также:
«Покупаю лишь самое необходимое»: Ольга Зарубина раскрыла, сколько денег тратит в месяц
«Вытирает ноги о мораль и при этом свободно гуляет»: Вика Цыганова жёстко осудила Ксению Собчак
«Расходимся»: солистка группы «Непара» прокомментировала слухи о распаде коллектива
Елена Генералова