«Они друг друга стоят»: Водонаева резко высказалась о браке Бородиной
Алёна Водонаева жёстко прокомментировала отношения Ксении Бородиной с её супругом Николаем Сердюковым.
В интервью Евгении Медведевой телеведущая призналась, что искренне не понимает выбор Бородиной и удивляется, как в 42 года можно прийти к такому союзу.
По словам Водонаевой, она уже около десяти лет находится в блоке у Ксении, правда, точную причину конфликта не помнит. Однако, судя по её нынешним высказываниям, недопонимание между ними носит давний и глубокий характер.
Алёна отметила, что поначалу выбор Бородиной казался ей странным, но со временем всё встало на свои места — особенно после того, как она понаблюдала за поведением пары. Истерики, инфантильность и эмоциональные всплески, по мнению Водонаевой, лишь подтвердили её выводы.
«Я подумала: "Нет, они друг друга стоят, это то, что ей надо". Это её уровень, и нельзя её за это осуждать. Дай Бог им счастья и любви», — заявила она.В финале Алёна прошлась и по интеллектуальным способностям Ксении, заметив, что, по её мнению, круг интересов Бородиной ограничивается сюжетами турецких сериалов.