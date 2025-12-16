«Они друг друга стоят»: Водонаева резко высказалась о браке Бородиной

16 декабря 2025, 12:23

Алёна Водонаева жёстко высказалась о Ксении Бородиной и её муже

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева жёстко прокомментировала отношения Ксении Бородиной с её супругом Николаем Сердюковым.





В интервью Евгении Медведевой телеведущая призналась, что искренне не понимает выбор Бородиной и удивляется, как в 42 года можно прийти к такому союзу.



По словам Водонаевой, она уже около десяти лет находится в блоке у Ксении, правда, точную причину конфликта не помнит. Однако, судя по её нынешним высказываниям, недопонимание между ними носит давний и глубокий характер.



Алёна отметила, что поначалу выбор Бородиной казался ей странным, но со временем всё встало на свои места — особенно после того, как она понаблюдала за поведением пары. Истерики, инфантильность и эмоциональные всплески, по мнению Водонаевой, лишь подтвердили её выводы.





«Я подумала: "Нет, они друг друга стоят, это то, что ей надо". Это её уровень, и нельзя её за это осуждать. Дай Бог им счастья и любви», — заявила она.