Достижения.рф

Пока все доедают салаты: Лолита выйдет на сцену 1 января и заработает миллионы рублей

Лолита заработает больше 2,3 млн рублей за новогодний концерт
Лолита (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

В то время как большинство россиян 1 января будут восстанавливаться после праздника за остатками «шубы» и бокалом вчерашнего шампанского, Лолита выберет совсем другой сценарий.



Уже в первый день нового года певица выступит с концертом в одном из клубных пространств Москвы.

По подсчётам «Звездача», этот выход на сцену принесёт артистке более 2,3 миллиона рублей.

Рабочие каникулы — формула, проверенная годами: минимум застолий, максимум движения и внушительный гонорар.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0