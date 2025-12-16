Пока все доедают салаты: Лолита выйдет на сцену 1 января и заработает миллионы рублей
В то время как большинство россиян 1 января будут восстанавливаться после праздника за остатками «шубы» и бокалом вчерашнего шампанского, Лолита выберет совсем другой сценарий.
Уже в первый день нового года певица выступит с концертом в одном из клубных пространств Москвы.
По подсчётам «Звездача», этот выход на сцену принесёт артистке более 2,3 миллиона рублей.
Рабочие каникулы — формула, проверенная годами: минимум застолий, максимум движения и внушительный гонорар.
