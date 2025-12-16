Пока все доедают салаты: Лолита выйдет на сцену 1 января и заработает миллионы рублей

16 декабря 2025, 12:36

Лолита заработает больше 2,3 млн рублей за новогодний концерт

Лолита (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

В то время как большинство россиян 1 января будут восстанавливаться после праздника за остатками «шубы» и бокалом вчерашнего шампанского, Лолита выберет совсем другой сценарий.