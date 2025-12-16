Павел Воля снова в Книге рекордов России: два новых достижения в стендапе

16 декабря 2025, 12:55

Павел Воля установил рекорд по зрителям на сольных стендап-концертах в России

Павел Воля (Фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Комик и телеведущий Павел Воля снова попал в Книгу рекордов России, подтвердив свой статус одного из самых популярных стендаперов страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».