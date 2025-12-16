Павел Воля снова в Книге рекордов России: два новых достижения в стендапе
Комик и телеведущий Павел Воля снова попал в Книгу рекордов России, подтвердив свой статус одного из самых популярных стендаперов страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На этот раз артист получил сразу два официальных сертификата.
Первый рекорд был зафиксирован за наибольшее количество зрителей на сольном стендап-концерте на одной площадке в течение двух дней. Артист собрал тысячи поклонников, которые пришли послушать его шутки и наблюдать за живым выступлением.
Второй рекорд оказался ещё более впечатляющим: Павел превысил собственное достижение 2023 года, когда на одном сольном концерте его слушали 11 758 зрителей. Новый показатель побил прошлый рекорд и стал официальным рекордом России по количеству зрителей на сольном стендап-шоу.
