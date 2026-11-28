Полина Диброва похвасталась роскошной фигурой в оливковом купальнике — фото
Полина Диброва опубликовала в своём блоге новый пляжный снимок из солнечного отпуска и показала его многотысячной аудитории.
Многодетная мама предстала на фото в оливковом лифе от купальника, продемонстрировала пышные формы и золотистый загар на фоне лазурной воды. Свой расслабленный курортный образ Полина дополнила гладко зачёсанными волосами, узкими тёмными очками и изящным золотым колье.
Публикация быстро собрала множество реакций: подписчики отметили, что Диброва выглядит отдохнувшей и уверенной. Сама модель никак не прокомментировала снимок и не раскрыла подробности отдыха.
Ранее Полина Диброва показала селфи в зеркале у себя на вилле. На фото она продемонстрировала фигуру в леопардовом бикини.
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