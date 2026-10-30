«Никогда не буду»: за что Александра Трусова не может простить отца

30 октября 2026, 20:27

Фигуристка Трусова не хочет возобновлять общение с отцом никогда

Александра Трусова (Фото: Instagram*/avtrusova)

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что не общается с отцом и не намерена возобновлять отношения. Об этом она рассказала в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.





Фигуристке 22 года. Она также является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года и бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года. После четырехлетнего перерыва в карьере Игнатова победила осенью на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате и заняла второе место на Kinoshita Cup в Токио.





«Я не общаюсь с отцом уже два года. Я считаю, что все, что он начал когда-то делать, сильно повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он подбил мою уверенность в себе. По прошествии времени я понимаю, что это не так, я прекрасно живу, но с ним я больше не общаюсь. И не хочу общаться и никогда не буду. У меня есть мама, братья, бабушки, дедушки, муж, сын. Мой отец никогда не извинится. Я его очень хорошо знаю», — приводит слова фигуристки источник.