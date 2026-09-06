Фигуристка Александра Трусова выиграла серебро на «Челленджере» в Японии

06 сентября 2026, 13:50

Фигуристка Трусова завоевала серебро на «Челленджере» в Японии

Александра Игнатова (Трусова) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» в Японии, передает РИА Новости.