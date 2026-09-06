Фигуристка Александра Трусова выиграла серебро на «Челленджере» в Японии
Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» в Японии, передает РИА Новости.
В произвольной программе спортсменка набрала 146,14 балла, что в сумме с результатом короткой программы (74,92) составило 221,06 очка. В короткой программе Трусова заняла четвертое место. Победу одержала Мао Симада из Японии (78,84 + 152,48; 231,32), а бронзу завоевала Анна Фролова из России (73,66 + 134,20; 207,86).
Этот турнир в Японии стал для Трусовой первым международным соревнованием после Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где она заняла второе место в женском одиночном катании. Первой тогда стала Анна Щербакова.
Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Cup проходил с 4 по 6 сентября. Для российских спортсменов это был первый старт во взрослом разряде после июньского решения ISU о допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
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