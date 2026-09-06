«Опять вторая»: Трусова высказалась о серебре на «Челленджере» в Японии

06 сентября 2026, 14:59

Фигуристка Трусова заявила, что у нее хорошие ощущения от турнира в Токио

Александра Игнатова (Трусова) (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что у нее остались хорошие впечатления от турнира серии «Челленджер» в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».





Спортсменка продемонстрировала показательную программу, вдохновлённую сериалом «Очень странные дела». Первым элементом она исполнила четверной лутц, затем последовали тройной риттеберг и тройной сальхов. Россиянка также выполнила каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной сальхов + двойной аксель, сольный двойной аксель. За своё выступление фигуристка получила 146,14 балла, что в сумме с предыдущими оценками составило 221,06 балла.





«Хорошие, опять вторая. Да не, хорошие. Очень рада, что получилось сделать то, что тренировала. Как тренируюсь, так и выступаю. Как готова, так и откатала. Меня это радует, все‑таки это сложно. Будем работать, улучшаться. Для первого старта в начале сентября месяца, считаю, хорошее начало», — заявила Александра.