«Никогда не наденет брюки, украшенные крестами»: В Казахстане раскритиковали Стаса Михайлова за его имидж
В Казахстане фанаты раскритиковали Стаса Михайлова за его брюки с крестами
Фанаты Стаса Михайлова в Казахстане разгневались из-за имиджа артиста. Людей шокировали брюки исполнителя, украшенные крестами. Поклонники предположили, что певец мог сойти с ума.
«Истинный, православный верующий никогда не наденет брюки, украшенные крестами. Он что, издевается?» — передает издание Zakon.kz слова одного из фанатов.
Поводом для критики стал пост владелицы модного бутика в Алматы. Под ним люди достаточно резко отреагировали на внешний вид Стаса. Для многих Михайлов выглядел неряшливо и безвкусно. Другие предложили подобрать гардероб артисту. При этом есть и те, кто с восторгом отнесся к одежде исполнителя.
Сама владелица положительно отозвалась о встрече со Стасом. По ее словам, она ощутила теплоту во время общения с певцом.