«Никогда не наденет брюки, украшенные крестами»: В Казахстане раскритиковали Стаса Михайлова за его имидж

26 июня 2025, 02:28

В Казахстане фанаты раскритиковали Стаса Михайлова за его брюки с крестами

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Фанаты Стаса Михайлова в Казахстане разгневались из-за имиджа артиста. Людей шокировали брюки исполнителя, украшенные крестами. Поклонники предположили, что певец мог сойти с ума.







«Истинный, православный верующий никогда не наденет брюки, украшенные крестами. Он что, издевается?» — передает издание Zakon.kz слова одного из фанатов.