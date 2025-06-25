«Удивительное место»: Павел Воля увез жену на отдых в ЮАР
Павел Воля и Ляйсан Утяшева улетели на отдых в ЮАР
Спортсменка Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля провели совместный отдых в ЮАР.
Ляйсан опубликовала селфи с супругом на фоне морских просторов и судов. Еще гимнастка выложила видео, снятое на набережной.
Несколько парней и девушек танцевали под аутентичную мелодию. В кадр попал комик, который улыбался и наблюдал за происходившим.
Сначала возлюбленная Воли решила заинтриговать фанатов, поэтому не сразу рассекретила место отдыха.
«Мы оказались где-то на другой планете... На видео танцуют и поют школьники старших классов, такая вот благотворительная акция с крутой подачей! Зулусские танцы! А леопард — это работа местного фотографа, тоже понравилась! Попробуйте угадать в какой стране мы сейчас с Пашей», — обратилась Утяшева к поклонникам в Телеграм-канале.
Фолловеры быстро догадались, где влюбленные решили повеселиться.
«Самое любимое место — ЮАР, набережная Виктории», «Южная Африка, там зулусы и леопарды водятся», «Что-то для ЮАР все тепло одеты», «На другой планете, но с сердцем на месте!» — написали они.
Ляйсан не стала долго молчать и подтвердила, что они с Павлом выбрали для совместного отдыха именно Южную Африку. Утяшева опубликовала фотографию, сделанную из окна машины.
Утяшева показала автомагистраль и возвышающуюся гору на горизонте.
«Некоторые из вас уже догадались: мы в ЮАР! Удивительное место», — уточнила возлюбленная Воли.
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