«Удивительное место»: Павел Воля увез жену на отдых в ЮАР

25 июня 2025, 22:18

Павел Воля и Ляйсан Утяшева улетели на отдых в ЮАР

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)

Спортсменка Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля провели совместный отдых в ЮАР.





Ляйсан опубликовала селфи с супругом на фоне морских просторов и судов. Еще гимнастка выложила видео, снятое на набережной.



Несколько парней и девушек танцевали под аутентичную мелодию. В кадр попал комик, который улыбался и наблюдал за происходившим.



Сначала возлюбленная Воли решила заинтриговать фанатов, поэтому не сразу рассекретила место отдыха.





«Мы оказались где-то на другой планете... На видео танцуют и поют школьники старших классов, такая вот благотворительная акция с крутой подачей! Зулусские танцы! А леопард — это работа местного фотографа, тоже понравилась! Попробуйте угадать в какой стране мы сейчас с Пашей», — обратилась Утяшева к поклонникам в Телеграм-канале.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)



«Самое любимое место — ЮАР, набережная Виктории», «Южная Африка, там зулусы и леопарды водятся», «Что-то для ЮАР все тепло одеты», «На другой планете, но с сердцем на месте!» — написали они.

«Некоторые из вас уже догадались: мы в ЮАР! Удивительное место», — уточнила возлюбленная Воли.