«Кто она такая?»: Виктория Боня назвала Ларису Долину противной бабкой

26 июня 2025, 00:18

Виктория Боня назвала Ларису Долину противной бабкой

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Модель и телеведущая Виктория Боня назвала народную артистку РФ Ларису Долину противной бабкой из-за ее отношения к журналистам. По словам девушки, даже голливудские звезды не позволяют себе подобного поведения.





Свое мнение о певице Боня высказала на Rutube-шоу «Злые языки». Там вспомнили прошлогодний случай, когда Долина отказалась показывать содержимое своей сумочки. Сначала Лариса назвала данный вопрос очень личным, а после резко пресекала все попытки журналиста докопаться до истины.





«На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной? <…>Я, как человек, который прикоснулся к миру голливудских звезд, могу сказать: если им не нравится навязчивое журналистское преследование, они говорят: „Извините, пожалуйста, ну вы же понимаете…“ И это звезды мирового уровня! А Лариса Долина… Кто она такая?», — заявила Боня.