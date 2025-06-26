«Кто она такая?»: Виктория Боня назвала Ларису Долину противной бабкой
Виктория Боня назвала Ларису Долину противной бабкой
Модель и телеведущая Виктория Боня назвала народную артистку РФ Ларису Долину противной бабкой из-за ее отношения к журналистам. По словам девушки, даже голливудские звезды не позволяют себе подобного поведения.
Свое мнение о певице Боня высказала на Rutube-шоу «Злые языки». Там вспомнили прошлогодний случай, когда Долина отказалась показывать содержимое своей сумочки. Сначала Лариса назвала данный вопрос очень личным, а после резко пресекала все попытки журналиста докопаться до истины.
«На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной? <…>Я, как человек, который прикоснулся к миру голливудских звезд, могу сказать: если им не нравится навязчивое журналистское преследование, они говорят: „Извините, пожалуйста, ну вы же понимаете…“ И это звезды мирового уровня! А Лариса Долина… Кто она такая?», — заявила Боня.
Как отметила модель, подобное отношение к журналистам позволяют себе только звезды отечественного шоу-бизнеса. По мнению Виктории, Долина должна пытаться становиться примером, а несоздавать моду на оскорбления.