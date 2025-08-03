Внучка Михаила Боярского показала стройную фигуру в топе с глубоким декольте — фото

03 августа 2025, 02:47

Екатерина Боярская выложила откровенные кадры в топе с глубоким декольте

Екатерина Боярская (Фото: Instagram* @boyarskaya.katerina)

Внучка Михаила Боярского очаровала подписчиков новыми фото в топе с глубоким декольте. 26-летняя Екатерина устроила яркую фотосессию в парке, продемонстрировав подтянутую фигуру.





Она не впервые снимает себя в довольно откровенных нарядах. Возможно, именно из-за этого Екатерина недавно столкнулась с обвинениями о съемках в порно. Однако девушка решительно опровергла любые слухи о том, что она готова показать себя в фильмах для взрослых.





«Ничего такого никогда не было и не будет! Думала, что это и так понятно. Надеюсь, теперь точно», — возмущалась она.

Екатерина Боярская (Фото: Instagram* @boyarskaya.katerina)

