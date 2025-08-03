Внучка Михаила Боярского показала стройную фигуру в топе с глубоким декольте — фото
Екатерина Боярская выложила откровенные кадры в топе с глубоким декольте
Внучка Михаила Боярского очаровала подписчиков новыми фото в топе с глубоким декольте. 26-летняя Екатерина устроила яркую фотосессию в парке, продемонстрировав подтянутую фигуру.
Она не впервые снимает себя в довольно откровенных нарядах. Возможно, именно из-за этого Екатерина недавно столкнулась с обвинениями о съемках в порно. Однако девушка решительно опровергла любые слухи о том, что она готова показать себя в фильмах для взрослых.
«Ничего такого никогда не было и не будет! Думала, что это и так понятно. Надеюсь, теперь точно», — возмущалась она.Напомним, что Екатерина — старшая дочь Сергея Боярского. Она активно занимается музыкой, свои последние два сингла («Джаст Дэнс» и «Drama») Катя выпустила в 2024 году. Творческую деятельность внучки с радостью поддерживает знаменитый дедушка. Изначально он считал, что увлечение пением у нее временное, однако ошибся.
Пару дней назад Екатерина выложило новые фото в личном блоге. Распустив длинные темные волосы, Катя позировала на траве на фоне деревьев и деревянных домиков, создавая романтичный образ с ноткой загадки.
Для съемки она выбрала бордовый топ, выгодно подчеркивающий зону декольте. Артистка также не стала скрывать свой живот с пирсингом. Образ дополнялся джинсовой мини-юбкой и ковбойскими сапогами. Подписчики осыпали Екатерину комплиментами, называя фотосессию сексуальной и сравнивая девушку с русалкой на закате.
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