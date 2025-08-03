Актриса Паулина Андреева показала кадры отдыха во Франции и снялась у бассейна
Паулина Андреева поделилась яркими фото из своего отпуска во Франции. 36-летняя актриса позировала перед камерой у бассейна и в галерее. Подписчики отметили, что она выглядела счастливо и воздушно.
На комментарии Паулина отвечать на этот раз не стала, умалчивая о причине хорошего настроя. Возможно, она просто рада спокойно отдохнуть.
Напомним, что весной 2025 года Андреева поразила фанатов новостью о разводе с Федором Бондарчуком. Однако уже в июле появилась информация, что пара передумала разводиться, решив вновь наладить отношения. Причину разрыва они в свое время не указывали. При этом Паулина удалила с личной странички публикацию, в которой признавалась в решении расстаться с известным режиссером.
Как бы не обстояли дела Паулины на личном фронте на данный момент, новый пост она зарядила позитивом. Звезда опубликовала кадры из поездки, где любуется морскими пейзажами, городскими видами и картиной Ива Кляйна в художественной галерее.
«Это лето», — подписала пост на французском актриса.На одном из видео она непринужденно танцует у бассейна и весело поглядывает в сторону объектива.
Поклонники засыпали ее комплиментами, называя «девушкой-воздухом» и радуясь живым моментам в профиле, а не только рабочим постам.
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