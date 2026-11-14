Ида Галич в чёрном мини-платье посетила 44-летие Ксении Собчак — фото
Ида Галич посетила 44-летие Ксении Собчак вместе с мужем Олегом Ледвичем. Соответствующие кадры телеведущая опубликовала в личном блоге.
На снимках Галич позирует в чёрном кожаном мини-платье и длинной шубе с леопардовым принтом. На ногах телеведущей — туфли на каблуках, а в руке — чёрная сумка. Золотой браслет и серьги дополняют её образ.
Стилисты уложили волосы Иды мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-чёрными стрелками. На праздник Галич пришла вместе с мужем Олегом Ледвичем. Кто-то из гостей снял на камеру, как пара танцует.
В материале «Радио 1» собрали всё о биографии Ксении Собчак. Расскажем о её пути к журналистской славе и скандальной вечеринке.
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