«Никогда не сомневался»: Андрей Мерзликин впервые откровенно рассказал о разводе

31 января 2026, 09:03

Андрей Мерзликин впервые детально высказался о ситуации в семье после развода

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram* @merzlikinandrey)

Актёр Андрей Мерзликин рассказал о своей жизни после развода. Церемония вручения кинопремии «Золотой орёл» 30 января стала для него поводом поделиться мыслями. Слова актёра приводит издание VOICE.





Мерзликин развелся с психологом Анной Осокиной летом прошлого года. Их брак продлился 19 лет. У бывших супругов четверо детей. Конкретные причины расставания пара не раскрывает.



Инициатором официального расторжения брака выступил сам актёр. Он назвал развод тяжёлым опытом.

«С разводом я получил один колоссальный, ужасный, тяжёлый и трудно переносимый опыт. Я никогда в этом не сомневался, но сейчас кратно выше пришло осознание ценности семьи, взаимоотношений. В очередной раз я сказал: «Ты прав». Нужно беречь это, заниматься, делать всё, чтобы сохранить семью», — заявил Андрей.