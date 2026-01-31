Билеты на концерт Лепса в 2027 году продают почти за миллион рублей

31 января 2026, 06:38

РИА Новости: Билеты на юбилейный концерт Лепса в 2027 году стоят 900 тысяч рублей

Григорий Лепс (Фото: Instagram* @gvleps)

За полтора года до юбилейного концерта народного артиста РФ Григория Лепса в Москве самый дорогой комплект билетов на выступление оценивается почти в миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.





Концерт певца состоится 16 июля 2027 года в столичных «Лужниках» и будет приурочен к 65-летию певца. В продаже остался лишь один VIP-пакет — ложа на 18 персон за 900 тысяч рублей.



