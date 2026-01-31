Билеты на концерт Лепса в 2027 году продают почти за миллион рублей
РИА Новости: Билеты на юбилейный концерт Лепса в 2027 году стоят 900 тысяч рублей
За полтора года до юбилейного концерта народного артиста РФ Григория Лепса в Москве самый дорогой комплект билетов на выступление оценивается почти в миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Концерт певца состоится 16 июля 2027 года в столичных «Лужниках» и будет приурочен к 65-летию певца. В продаже остался лишь один VIP-пакет — ложа на 18 персон за 900 тысяч рублей.
Григорий Лепс столкнулся с финансовыми проблемами
Более доступные билеты варьируются от 1,5 до 13 тысяч рублей: это места на дальних трибунах, в фан-зоне, на танцполе и в VIP-секторах. В программе Лепса ожидаются его самые известные хиты, а также редкие композиции и премьеры.
Ранее певец объявил о паузе в работе, касающейся гастролей в 2026 году. Он хочет сосредоточится на отдыхе и создании новых музыкальных произведений.
Напомним, что в конце января молодая Аврора Киба заявила о разрыве отношений с Лепсом. Ранее пара не раз обещала поклонникам устроить свадьбу, однако мероприятие так и не состоялось. По слухам, в жизни Кибы появился другой мужчина, с которым она отдыхала на концерте Сергея Шнурова.