«Одна желчь, ненависть и пустота»: Волочкова посоветовала Соседову уйти на пенсию после его грубой критики
Волочкова призвала Соседова уйти на пенсию из-за его вечного хейта в ее сторону
Балерина Анастасия Волочкова резко ответила на высказывание музыкального критика Сергея Соседова, который назвал её «слоном в пуантах». Слова звезды передает Общественная Служба Новостей (ОСН).
Артистка отметила, что мнение Соседова её абсолютно не интересует, поскольку его время давно прошло, и критик утратил былой авторитет. С ее точки зрения, Соседову стоит принять, что ему на смену приходит поколение новых экспертов, которые мыслят шире.
«Только и умеет, я прошу прощения, поносить всех, кто моложе и лучше его. Он меня на пенсию отправляет, а я его», — заявила звезда.
Балерина подозревает, что Соседов столь сильно ее осуждает, потому что пытается привлечь этим внимание и расхайпиться. Звезда призвала музыкального критика перестать использовать её имя для создания скандалов.
«Зачем слушать этого выжившего из ума человека? Мне давала уроки сама Плисецкая, я ее наследница в мире российского балета, я внесла огромный вклад в отечественную культуру, после меня останется огромное наследие. А что останется после Соседова? Одна желчь, ненависть и пустота», — поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.Ранее Волочкова призналась, что не может получить пенсию. Как правило, в балете достаточно отработать 15 лет, чтобы оформить выплаты, однако у известной балерины возникли определенные препятствия.