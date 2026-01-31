«Одна желчь, ненависть и пустота»: Волочкова посоветовала Соседову уйти на пенсию после его грубой критики

31 января 2026, 05:34

Волочкова призвала Соседова уйти на пенсию из-за его вечного хейта в ее сторону

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова резко ответила на высказывание музыкального критика Сергея Соседова, который назвал её «слоном в пуантах». Слова звезды передает Общественная Служба Новостей (ОСН).





Артистка отметила, что мнение Соседова её абсолютно не интересует, поскольку его время давно прошло, и критик утратил былой авторитет. С ее точки зрения, Соседову стоит принять, что ему на смену приходит поколение новых экспертов, которые мыслят шире.





«Только и умеет, я прошу прощения, поносить всех, кто моложе и лучше его. Он меня на пенсию отправляет, а я его», — заявила звезда.

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

«Зачем слушать этого выжившего из ума человека? Мне давала уроки сама Плисецкая, я ее наследница в мире российского балета, я внесла огромный вклад в отечественную культуру, после меня останется огромное наследие. А что останется после Соседова? Одна желчь, ненависть и пустота», — поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.