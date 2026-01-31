«Такое бывает»: Экс-супруга кондитера Рената Агзамова раскрыла причину развода

31 января 2026, 08:27

Валерия Балашова подтвердила развод с Ренатом Агзамовым и назвала причину

Ренат Агзамов (Фото: Telegram @renat_agzamov_konditer)

Выяснилось, что российский кондитер и телеведущий Ренат Агзамов развелся с супругой два года назад. Бывшая жена Агзамова Валерия Балашова объяснила причину расставания. Её слова приводит издание «Экспресс газета».





Пара состояла в браке десять лет. У них есть общий сын Тимур. Валерия рассказала, что они с Ренатом расстались мирно, без скандалов и конфликтов. При этом, Балашова не подтвердила слухи о возможных изменах.

«Мы вместе решили так. Мы в хороших отношениях — у нас дружеские отношения, тёплые, в принципе всё хорошо. Я думаю, причина простая — долгий брак. Такое бывает... Сын проживает и с папой, и со мной, по-разному», — сказала она.