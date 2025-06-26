«Никогда не станет круче»: Волочкова прилюдно унизила дочь
Анастасия Волочкова публично унизила свою дочь
Артистка балета Анастасия Волочкова в очередной раз нелицеприятно высказалась о своей собственной дочери. В этот раз скандал случился из-за смены фамилии наследницы. Балерина унизила дочь в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».
Дочь Волочковой Ариадна в конце апреля вышла замуж. Но оказалось, что девушка отказалась от похода в ЗАГС, а лишь обвенчалась с возлюбленным. Балерина чрезвычайно рада, что союз пары не имеет юридической силы и дочь сохранила свою фамилию.
«Это целая династия... Очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — заявила Анастасия.Танцовщица сообщила, что Ариадне не приятно, когда её называют дочерью Волочковой. Девушка хочет быть самостоятельной личностью.
«Она на всю жизнь останется дочерью Волочковой. По популярности она никогда не станет круче меня», — с презрением заявила звезда.Волочкова добавила, что чем бы не занималась её дочь, она обречена находиться в тени матери.
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