«Никогда не станет круче»: Волочкова прилюдно унизила дочь

26 июня 2025, 16:32

Анастасия Волочкова публично унизила свою дочь

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Артистка балета Анастасия Волочкова в очередной раз нелицеприятно высказалась о своей собственной дочери. В этот раз скандал случился из-за смены фамилии наследницы. Балерина унизила дочь в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».





Дочь Волочковой Ариадна в конце апреля вышла замуж. Но оказалось, что девушка отказалась от похода в ЗАГС, а лишь обвенчалась с возлюбленным. Балерина чрезвычайно рада, что союз пары не имеет юридической силы и дочь сохранила свою фамилию.

«Это целая династия... Очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — заявила Анастасия.

«Она на всю жизнь останется дочерью Волочковой. По популярности она никогда не станет круче меня», — с презрением заявила звезда.