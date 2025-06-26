«Сразу загребут злые полицейские»: Прилепин раскрыл, что ждёт Земфиру* и Гребенщикова* после возвращения в Россию

26 июня 2025, 15:41

Прилепин: звёзд-иноагентов не будут арестовывать после возвращения в Россию

Земфира* (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Захар Прилепин сообщил, что звёздам-иноагентам, которые решат вернуться в Россию, сперва необходимо будет выполнить все требования закона. Слова политика и писателя приводит aif.ru.





Он напомнил о специальной юридической процедуре для иноагентов, которая «не столь кошмарна», как представляют себе многие уехавшие артисты.





«Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено», – подчеркнул Прилепин.

*признан(а) Минюстом РФ иноагентом

**запрещённая в России экстремистская и террористическая организация

