«Сразу загребут злые полицейские»: Прилепин раскрыл, что ждёт Земфиру* и Гребенщикова* после возвращения в Россию
Прилепин: звёзд-иноагентов не будут арестовывать после возвращения в Россию
Захар Прилепин сообщил, что звёздам-иноагентам, которые решат вернуться в Россию, сперва необходимо будет выполнить все требования закона. Слова политика и писателя приводит aif.ru.
Он напомнил о специальной юридической процедуре для иноагентов, которая «не столь кошмарна», как представляют себе многие уехавшие артисты.
«Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено», – подчеркнул Прилепин.Он объяснил, что иноагенты не могут зарабатывать деньги на конкретных площадках и давать концерты в определённом формате, однако полностью этой возможности они не лишены. К тому же, тюремного заключения закон, касающийся иноагентов, не предполагает.
Прилепин также отметил, что раньше слушал песни Гребенщикова* и Земфиры*, творчество которых ему очень нравилось. Однако теперь он не понимает, почему эти артисты не остались со своей страной в тяжёлое для неё время.
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