«Сразу загребут злые полицейские»: Прилепин раскрыл, что ждёт Земфиру* и Гребенщикова* после возвращения в Россию

Прилепин: звёзд-иноагентов не будут арестовывать после возвращения в Россию
Земфира* (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Захар Прилепин сообщил, что звёздам-иноагентам, которые решат вернуться в Россию, сперва необходимо будет выполнить все требования закона. Слова политика и писателя приводит aif.ru.



Он напомнил о специальной юридической процедуре для иноагентов, которая «не столь кошмарна», как представляют себе многие уехавшие артисты.

«Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено», – подчеркнул Прилепин.
Он объяснил, что иноагенты не могут зарабатывать деньги на конкретных площадках и давать концерты в определённом формате, однако полностью этой возможности они не лишены. К тому же, тюремного заключения закон, касающийся иноагентов, не предполагает.

Прилепин также отметил, что раньше слушал песни Гребенщикова* и Земфиры*, творчество которых ему очень нравилось. Однако теперь он не понимает, почему эти артисты не остались со своей страной в тяжёлое для неё время.
*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**запрещённая в России экстремистская и террористическая организация
Анастасия Чинкова

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