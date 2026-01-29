«Никогда не забуду»: Данила Козловский вернулся на сцену и поделился эмоциями
Данила Козловский рассказал о радости от возвращения в Санкт-Петербург
После долгого перерыва Данила Козловский вновь вышел на сцену и в личном блоге поделился впечатлениями от выступлений перед поклонниками.
Актёр отметил, что два подряд шоу «ФРЭНК» в Санкт-Петербурге собрали почти 8 000 зрителей и оставили у него незабываемые эмоции.
«Никогда не забуду эти два дня. Столько в них было любви, смеха и тепла. Сижу опустошённый, но абсолютно счастливый, что это было в моей жизни. Спасибо, любимый Питер!» — написал Козловский.Ранее актёр уже выступал в Малого драматическом театре, где служил до 2022 года. Тогда зал также был полностью заполнен, овации длились десять минут, а зрители и труппа признавались, что не смогли сдержать слёз радости.