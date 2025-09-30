Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет супружеской жизни
Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан объявили о расставании спустя 19 лет брака. Об этом сообщило TMZ.
В публикации отмечается, на протяжении лета 2025 года пара жила отдельно друг от друга. При этом источник издания утверждает, что инициатором развода является Урбан, а Кидман изо всех сил пыталась спасти положение.
TMZ пишет, что певец уже обосновался в собственном жилье в Нэшвилле и покинул семейное гнездышко. Пара официально не развелась, а дату церемонии расвторжения брака еще предстоит определить.
Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. Они воспитали двух детей Фейт Маргарет Урбан и Сандей Роуз, которым сейчас 14 и 17 лет соответственно.
Читайте также: