Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет супружеской жизни

30 сентября 2025, 01:07

TMZ: Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Николь Кидман и Кит Урбан (Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц)

Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан объявили о расставании спустя 19 лет брака. Об этом сообщило TMZ.