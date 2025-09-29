«Мы в деле»: Хмельницкая вернулась к съемкам после похорон Кеосаяна
Алена Хмельницкая вернулась на сцену после похорон экс-супруга Кеосаяна
Актриса Алена Хмельницкая побывала на церемонии прощания с бывшим мужем Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви, но долго горевать не стала. Об этом пишет 7days.
В понедельник артистка вернулась к работе, чтобы продолжить подготовку нового спектакля «Старший сын». Уже вечером 29 сентября она в компании Дмитрия Ендальцева, Дмитрия Власкина, Евгения Крегжде и другими вышла на сцену театра «Русская песня».
В VK Хмельницкая выложила небольшой видеоклип, на котором команда репетирует в рабочей обстановке, готовясь к представлению.
«Мы в деле», — подписала она опубликованную запись.Ранее в Москве состоялась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. На ней побывали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, друзья и коллеги знаменитости, в том числе Игорь Угольников, поддержавший главреда RT Маргариту Симоньян, которая не находила себе места от горя.