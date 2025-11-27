Николь Кидман раскроет правду о браках с Томом Крузом и Китом Урбаном в откровенных мемуарах
Николь Кидман работает над выпуском мемуаров, в которых намерена впервые открыто рассказать не только о своей карьере в Голливуде, но и о личных отношениях.
По данным Radar Online, актриса решила «зафиксировать на бумаге свою аутентичную историю», включая самые сложные и эмоциональные этапы жизни.
По информации инсайдеров, отдельная часть книги будет посвящена браку с Китом Урбаном. Кидман якобы опишет, каким образом пыталась поддержать музыканта в борьбе с зависимостью и сохранить семью, несмотря на кризис в отношениях. Источник утверждает, что в ближайшем окружении пары причиной разрыва называют «утрату близости».
Не останутся без внимания и отношения с Томом Крузом. Актриса затронет годы совместной жизни — с 1990 по 2001-й — а также обстоятельства громкого развода, который до сих пор вызывает интерес публики.
Инсайдер добавляет, что Кидман прожила насыщенную жизнь после окончания брака с Крузом: получила престижные награды, участвовала в крупных проектах и гордится двумя дочерьми — Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет, рождёнными в браке с Урбаном. Николь и Кит поженились в 2006 году.
