Николь Кидман раскроет правду о браках с Томом Крузом и Китом Урбаном в откровенных мемуарах

27 ноября 2025, 18:27

Николь Кидман готовит мемуары о личной жизни и карьере в Голливуде

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман работает над выпуском мемуаров, в которых намерена впервые открыто рассказать не только о своей карьере в Голливуде, но и о личных отношениях.